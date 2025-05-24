Трамп анонсував парад у Вашингтоні на свій день народження

Президент США Дональд Трамп оголосив про проведення великого святкового параду у столиці Сполучених Штатів. Захід збігається з днем його народження — 14 червня — і присвячений 250-річчю Армії США. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «14 червня у Вашингтоні відбудеться грандіозний парад на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів», — написав він.

На думку Трампа, такий парад стане виявом пошани до всіх, хто служив країні протягом понад двох століть.

📢 «Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом — гідним їхньої служби та жертви», — йдеться в дописі.

Ідея провести парад у Вашингтоні саме 14 червня, коли Трамп святкує день народження, викликала бурхливу реакцію в американському суспільстві, адже подібні заходи часто мають не лише патріотичне, а й політичне забарвлення.

☝️ Нагадаємо, що Дональд Трамп публічно демонструє жорстку позицію в питаннях економіки та національного виробництва. Раніше він пригрозив компанії Apple Inc. запровадити мита на рівні «щонайменше 25%» на продукцію, зокрема iPhone, якщо вона виготовляється за межами США.

👉 Також раніше стало відомо, що 23 травня Міністерство фінансів США випустило генеральну ліцензію, що дозволяє проведення фінансових транзакцій із Сирією, які раніше були заборонені. Також дозволено фінансові операції з нафтовою компанією Sytrol та іншими структурами енергетичного сектору.