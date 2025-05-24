Субота, 24 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

США зняли санкції з Сирії: дозволено фінансові операції

Денис Молотов
Денис Молотов
США зняли санкції з Сирії: дозволено фінансові операції

23 травня Міністерство фінансів США випустило генеральну ліцензію, що дозволяє проведення фінансових транзакцій із Сирією, які раніше були заборонені. Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті американського відомства.

📢 «За винятком випадків, передбачених у пункті (c) цієї генеральної ліцензії, всі транзакції, заборонені регулюванням сирійських санкцій, за винятком транзакцій за участю заблокованих осіб, дозволені», — зазначено в документі.

Водночас нова ліцензія не поширюється на угоди за участю фізичних або юридичних осіб, які залишаються у списку громадян особливих категорій та заблокованих осіб Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), якщо вони не згадані у додатку до ліцензії.

📌 У межах послаблення знято санкції з Syrian Arab Airlines. Також зняті обмеження з кількох банків, включно з Центральним банком Сирії, та низки судноплавних компаній. Також дозволено фінансові операції з нафтовою компанією Sytrol та іншими структурами енергетичного сектору.

📢 «Дозвіл спрямований на допомогу у відновленні економіки, фінансового сектору та інфраструктури Сирії відповідно до інтересів зовнішньої політики США», — заявили в Мінфіні.

✅ Уточнюється, що також знято обмеження з низки сирійських урядових структур, включаючи Міністерство туризму, Міністерство нафти та мінеральних ресурсів. Скасовано обмеження проти компаній, які управляють портами Латакії та Тартуса, а також готелю Four Seasons у Дамаску.

📌 Крім того, ліцензія дозволяє зняття санкцій з нового очільника сирійського уряду Ахмеда аш-Шараа. Він відомий також як Абу Мухаммед аль-Джулані. Також санкційні послаблення стосуються й міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба.

☝️ Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше висловлював намір скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада. 14 травня він зустрівся з президентом Сирії на перехідний період Ахмедом аль-Шараа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Польща закликала ЄС готуватися до скорочення допомоги США

ПОЛІТИКА

Комбінований удар по Києву: пожежі, руйнування і постраждалі

ВАЖЛИВО

Масована атака на Київ і регіони: Повітряні сили збили понад 120 дронів

ВІЙНА

Трамп реформує науку та ядерну енергетику: нові укази

ПОЛІТИКА

Наші діти мають готуватися до війни – Верещук

ВЛАДА

Пентагон може понизити статус українського відділу – Defense News

ПОДІЇ

За добу на фронті сталося 202 бої: росіяни атакують на 10 напрямках

ВІЙНА

У Литві пройшли перші навчання з самостійного обслуговування та експлуатації HIMARS

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: 150 боєзіткнень, ворог застосував 1291 дрон-камікадзе

ВІЙНА

Український ветеран Сергій Янюк четвертий день голодує на Майдані у Києві: що вимагає

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип