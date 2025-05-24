США зняли санкції з Сирії: дозволено фінансові операції

23 травня Міністерство фінансів США випустило генеральну ліцензію, що дозволяє проведення фінансових транзакцій із Сирією, які раніше були заборонені. Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті американського відомства.

📢 «За винятком випадків, передбачених у пункті (c) цієї генеральної ліцензії, всі транзакції, заборонені регулюванням сирійських санкцій, за винятком транзакцій за участю заблокованих осіб, дозволені», — зазначено в документі.

Водночас нова ліцензія не поширюється на угоди за участю фізичних або юридичних осіб, які залишаються у списку громадян особливих категорій та заблокованих осіб Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), якщо вони не згадані у додатку до ліцензії.

📌 У межах послаблення знято санкції з Syrian Arab Airlines. Також зняті обмеження з кількох банків, включно з Центральним банком Сирії, та низки судноплавних компаній. Також дозволено фінансові операції з нафтовою компанією Sytrol та іншими структурами енергетичного сектору.

📢 «Дозвіл спрямований на допомогу у відновленні економіки, фінансового сектору та інфраструктури Сирії відповідно до інтересів зовнішньої політики США», — заявили в Мінфіні.

✅ Уточнюється, що також знято обмеження з низки сирійських урядових структур, включаючи Міністерство туризму, Міністерство нафти та мінеральних ресурсів. Скасовано обмеження проти компаній, які управляють портами Латакії та Тартуса, а також готелю Four Seasons у Дамаску.

📌 Крім того, ліцензія дозволяє зняття санкцій з нового очільника сирійського уряду Ахмеда аш-Шараа. Він відомий також як Абу Мухаммед аль-Джулані. Також санкційні послаблення стосуються й міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба.

☝️ Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше висловлював намір скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада. 14 травня він зустрівся з президентом Сирії на перехідний період Ахмедом аль-Шараа.