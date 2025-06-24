Вівторок, 24 Червня, 2025
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Суд звільнив під заставу мера Бердичева

Денис Молотов
Денис Молотов
Суд звільнив під заставу мера Бердичева

Мера Бердичева Сергія Орлюка, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, звільнили з-під варти після внесення грошової застави. Про це у вівторок, 24 червня, повідомило Укрінформ з посиланням на інформацію Корольовського районного суду міста Житомира.

📢 «21 червня була ухвала суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 23 червня внесли заставу в розмірі 242 тис. 240 грн», – зазначили у пресслужбі суду.

Після сплати визначеної суми міського голову було звільнено з-під варти.

☝️Нагадаємо, 20 червня стало відомо про затримання мера Бердичева Сергія Орлюка. Як повідомлялось раніше, в його автомобілі були знайдені долари, а правоохоронні органи висунули йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

📢 «23 червня було повторне затримання посадовця», інформували у правоохоронних органах.

Наразі посадовцю інкримінують статтю, яка передбачає до 10 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років. Також суд може ухвалити рішення про конфіскацію майна.

☝️ Також раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову.

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