Стрілянина у Слов’янську: під час перевірки документів загинув офіцер поліції

У прифронтовому місті Слов’янськ сталася стрілянина, унаслідок якої загинув офіцер поліції. Інцидент трапився 19 березня близько 11:30 під час виконання правоохоронцями службових обов’язків. Про це повідомила Національна поліція України.

📢 «Подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції», – йдеться в повідомленні.

Після інциденту чоловік зник із місця події. Наразі тривають активні заходи з його розшуку та затримання.

☝️ До операції залучені всі профільні служби, правоохоронці працюють над встановленням особи чоловіка та його можливого маршруту втечі. Ситуація в регіоні залишається напруженою, з огляду на прифронтовий статус міста.