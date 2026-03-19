Стрілянина у Слов’янську: під час перевірки документів загинув офіцер поліції

Денис Молотов
Фото: Національна поліція України / 19.03.2026

У прифронтовому місті Слов’янськ сталася стрілянина, унаслідок якої загинув офіцер поліції. Інцидент трапився 19 березня близько 11:30 під час виконання правоохоронцями службових обов’язків. Про це повідомила Національна поліція України.

📢 «Подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції», – йдеться в повідомленні.

Після інциденту чоловік зник із місця події. Наразі тривають активні заходи з його розшуку та затримання.

☝️ До операції залучені всі профільні служби, правоохоронці працюють над встановленням особи чоловіка та його можливого маршруту втечі. Ситуація в регіоні залишається напруженою, з огляду на прифронтовий статус міста.

  • 📌 Нагадаємо, раніше стало відомо про інший трагічний випадок за кордоном — в Ірландії було вбито громадянина України. Чоловік зазнав ножових поранень, коли вийшов до магазину, після чого зміг дістатися додому, де згодом помер.
  • 📌 Стрілянина в Запоріжжі сталася під час затримання підозрюваних у нападі та спробі грабежу. У результаті інциденту загинув один військовослужбовець.
На фронті зафіксували 67 бойових дій, ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: У лікарні Тернополя померла 15-річна дівчинка, яка боронила батька від ТЦК

СТОПФЕЙК

Тристоронню зустріч щодо «Дружби» зірвано – Сіярто

ПОЛІТИКА

Дрон рф влучив у будівлю ТЦК на Чернігівщині

ВІЙНА

Окупанти планують переселити понад 100 тисяч рашистів на ТОТ України

СУСПІЛЬСТВО

Фотовиставку «Добровольці Луганщини» презентували у Дніпрі

ЛУГАНЩИНА

На росії планують військовий супровід свого «тіньового флоту»

ПОЛІТИКА

СБУ блокує ІПСО росії проти нацменшин в Україні

ВАЖЛИВО

За добу на фронті зафіксовано 286 боїв на фронті – Генштаб

ВІЙНА

Гуманітарні ініціативи: підтримка ВПО у Києві та Дніпрі

ЛУГАНЩИНА

США почали масштабне вивільнення нафти зі стратегічних резервів

ЕКОНОМІКА

США вже не потрібна допомога НАТО у війні з Іраном

ВАЖЛИВО

рф вдарила дроном по ТЦК у Сумах: є постраждалі

ВАЖЛИВО

Уряд схвалив виплату 1500 грн для майже 13 млн українців

ВАЖЛИВО

Ізраїль заявив про ліквідацію очільника Вищої ради нацбезпеки Ірану та голови “Басідж”

ПОДІЇ
