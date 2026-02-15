Неділя, 15 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США продовжать переговори щодо завершення війни в Україні – Рубіо

Денис Молотов
США продовжать переговори щодо завершення війни в Україні – Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо у Мюнхені / фото ілюстративне з відкритих джерел.

Державний секретар США Марко Рубіо у суботу, 14 лютого, під час зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки» запевнив, що Сполучені Штати налаштовані на продовження переговорів із метою завершення війни в Україні. Про це повідомив заступник прессекретаря Державного департаменту США Томмі Піготт.

За його словами, держсекретар підтвердив готовність Вашингтона сприяти дипломатичному врегулюванню та наголосив на необхідності подальших кроків для припинення бойових дій.

🌍 Глобальні безпекові виклики

Окрім українського питання, учасники зустрічі обговорили низку нагальних тем, що впливають на міжнародну стабільність. Йшлося, зокрема, про конфлікти, які становлять загрозу миру та безпеці в Африці, Європі та на Близькому Сході.

Також сторони приділили увагу викликам регіональній безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі, підкресливши важливість координації дій між союзниками.

Піготт зазначив, що держсекретар «підтвердив прихильність США до сприяння стабільності у Венесуелі, а також до переговорного процесу з метою припинення російсько-української війни».

🤝 Зустріч у Мюнхені та подальші кроки

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Марко Рубіо в Мюнхені. Під час переговорів сторони обговорили послідовність подальших кроків та можливі формати діалогу.

Українська сторона наголошує, що в перспективі має відбутися зустріч на рівні лідерів України та рф для врегулювання ключових проблемних питань.

📅 Наступний раунд перемовин

Як повідомлялося, новий раунд переговорів за участю США, України та росії заплановано на 17–18 лютого в Женеві.

Очікується, що російську делегацію очолить помічник російського диктатора володимир мединський.

Переговорний процес залишається складним, однак сторони декларують готовність продовжувати дипломатичні контакти з метою пошуку політичного врегулювання.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака на Київщину: руйнування у Броварському районі

ВІЙНА

Фейк: Зеленському відмовили в трансляції відеозвернення під час Зимової Олімпіади в Італії

СТОПФЕЙК

На Київщині працює “генераторне господарство” загальною потужністю понад 100 МВт – ОВА

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 283 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,2 тис. дронів

ВІЙНА

ЗСУ уразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі — Генштаб

ВАЖЛИВО

ЄС обговорює «часткове» членство України: п’ять ключових кроків

ПОЛІТИКА

Окупаційна «очільниця освіти» Луганська отримала підозру

КРИМІНАЛ

На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію з енергетикою

ВАЖЛИВО

54 бойові зіткнення на фронті, ворог активно атакує на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Україна відкриває експорт озброєнь і створює 10 центрів у Європі

ВАЖЛИВО

Адміністрація Трампа витратила понад $40 млн на депортацію 300 мігрантів

ПОЛІТИКА

росія другу добу поспіль б’є по інфраструктурі Нафтогазу

ВАЖЛИВО

Британія передасть Україні 1000 ракет LMM для ППО

ВАЖЛИВО

Зеленський очікує “системні кроки” для посилення захисту інфраструктури, деталі “непублічні”

ПОДІЇ

Google готує запуск першої версії Android 17 Beta

ТЕХНОЛОГІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"