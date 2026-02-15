США продовжать переговори щодо завершення війни в Україні – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо у суботу, 14 лютого, під час зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки» запевнив, що Сполучені Штати налаштовані на продовження переговорів із метою завершення війни в Україні. Про це повідомив заступник прессекретаря Державного департаменту США Томмі Піготт.

За його словами, держсекретар підтвердив готовність Вашингтона сприяти дипломатичному врегулюванню та наголосив на необхідності подальших кроків для припинення бойових дій.

🌍 Глобальні безпекові виклики

Окрім українського питання, учасники зустрічі обговорили низку нагальних тем, що впливають на міжнародну стабільність. Йшлося, зокрема, про конфлікти, які становлять загрозу миру та безпеці в Африці, Європі та на Близькому Сході.

Також сторони приділили увагу викликам регіональній безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі, підкресливши важливість координації дій між союзниками.

Піготт зазначив, що держсекретар «підтвердив прихильність США до сприяння стабільності у Венесуелі, а також до переговорного процесу з метою припинення російсько-української війни».

🤝 Зустріч у Мюнхені та подальші кроки

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Марко Рубіо в Мюнхені. Під час переговорів сторони обговорили послідовність подальших кроків та можливі формати діалогу.

Українська сторона наголошує, що в перспективі має відбутися зустріч на рівні лідерів України та рф для врегулювання ключових проблемних питань.

📅 Наступний раунд перемовин

Як повідомлялося, новий раунд переговорів за участю США, України та росії заплановано на 17–18 лютого в Женеві.

Очікується, що російську делегацію очолить помічник російського диктатора володимир мединський.

Переговорний процес залишається складним, однак сторони декларують готовність продовжувати дипломатичні контакти з метою пошуку політичного врегулювання.