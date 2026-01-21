Середа, 21 Січня, 2026
США планують скоротити участь у структурах НАТО – ЗМІ

Денис Молотов
США планують скоротити участь у структурах НАТО – ЗМІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Сполучені Штати Америки планують скоротити свою участь у низці дорадчих груп НАТО, відмовившись від ідеї одномоментного виходу з Альянсу. Про це у вівторок, 20 січня, повідомляє The Washington Post із посиланням на кількох високопоставлених посадовців США.

За інформацією джерел, очікувані зміни торкнуться приблизно 200 американських військовослужбовців. Передусім, зменшать участь США у 30 Центрах передового досвіду НАТО, які займаються підготовкою сил Альянсу з різних аспектів ведення війни. Співрозмовники видання надали коментарі на умовах анонімності.

Замість одномоментного виходу Пентагон планує не замінювати персонал після завершення їхніх відряджень, унаслідок чого процес скорочення може тривати роками. При цьому участь США в роботі центрів не припинятиметься повністю, зазначили два американські посадовці.

Скорочення, зокрема, стосуватимуться дорадчих структур з енергетичної безпеки Альянсу та морських операцій, повідомили два європейські посадовці.

Також США планують зменшити свою участь в офіційних структурах НАТО, пов’язаних зі спеціальними операціями та розвідкою. Водночас одне з джерел уточнило, що частину американських функцій буде перерозподілено всередині Альянсу, що обмежить масштаб можливих наслідків.

США планують скоротити участь у структурах НАТО – ЗМІ 01
Президент Дональд Трамп, державний секретар Марко Рубіо та міністр війни Піт Хегсет в Гаазі.

За словами двох американських посадовців, це рішення розглядалося протягом кількох місяців і не пов’язане з ескалацією заяв президента Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Такі заяви викликали критику з боку європейських лідерів і багатьох членів Конгресу США, які побоюються, що подібні кроки можуть завдати Альянсу непоправної шкоди.

📢 Представник НАТО у заяві наголосив, що «коригування американської військової присутності та кадрових рішень не є чимось незвичним», і додав, що Альянс перебуває в тісному контакті з Вашингтоном щодо загального розміщення сил.

☝️ Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент, відповідаючи на запитання, «що важливіше для національної безпеки США — Гренландія чи НАТО?», заявив, що Сполучені Штати залишаться у складі Північноатлантичного альянсу.

