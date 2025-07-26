США не підуть на жорсткі мита проти покупців російської нафти – ЗМІ

У Сполучених Штатах дедалі частіше висловлюють сумніви в тому, що Дональд Трамп реалізує свою нещодавню ідею про запровадження 100-відсоткових мит проти держав, які імпортують російську нафту. Про це повідомило агентство Reuters у п’ятницю, 25 липня, з посиланням на свої джерела серед аналітиків і фахівців на енергетичному ринку.

За даними журналістів, попри гучні заяви про економічний тиск на країни, що продовжують співпрацю з кремлем у сфері енергетики, ідея введення вторинних санкцій шляхом обкладання імпорту нафти митом у 100% має значні ризики. Головна проблема — потенційний інфляційний удар по світовій і насамперед американській економіці. Зростання цін на нафту, викликане обмеженням її пропозиції, може спровокувати нову хвилю здорожчання товарів і послуг у США. Це особливо критично в передвиборчий період.

Агентство також нагадує, що подібну риторику Дональд Трамп використовував раніше. Зокрема, щодо Венесуели, коли погрожував аналогічними митами країнам, які купували венесуельську нафту. Проте тоді обмеження так і не були впроваджені.

👇 Аналітики зазначають

Аналітики зазначають, що навіть часткове втілення такого сценарію щодо російських енергоносіїв призведе до серйозних змін на глобальному нафтовому ринку. За словами Фернандо Феррейри, експерта з геополітичних ризиків у Rapidan Energy Group, потенційне вилучення з ринку понад 4,5 мільйона барелів нафти на день створить ланцюгову реакцію. З одного боку, ціни на сировину стрімко підскочать, з іншого — зросте напруга у відносинах США з низкою держав, які залишаються залежними від російських постачань.

Феррейра також наголошує: така ініціатива не лише загрожує міжнародним торговельним відносинам, а й суперечить цілям самого Трампа. Він неодноразово підкреслював прагнення до стабільних цін на енергоносії. Це підтверджує й позиція старшого наукового співробітника Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Клея Сігла. На його думку, запровадження 100-відсоткових мит здатне спровокувати дефіцит палива на світовому ринку й, як наслідок, — подорожчання не лише нафти, а й бензину.

📢 «Президент США прагне уникнути високих цін на нафту через їхній негативний вплив на економіку», — пояснює Сігл.

Він також звертає увагу на особливості політичного стилю Дональда Трампа. Той віддає перевагу укладанню двосторонніх домовленостей, а не загальносвітовим чи системним економічним обмеженням, які можуть зв’язати його у подальших переговорах. З цієї причини масштабні мита на імпорт нафти навряд чи ляжуть в основу зовнішньоекономічної стратегії США.

Водночас нещодавні заяви Трампа свідчать про те, що політичний тиск на держави, які співпрацюють з росією, він вважає необхідним. Раніше повідомлялося, що президент підтримав ініціативу законодавців щодо запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, котрі продовжують торгівлю з рф попри її агресію проти України. Проте, Трамп 14 липня озвучив вже іншу цифру – у 100%.