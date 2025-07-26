Субота, 26 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

США не підуть на жорсткі мита проти покупців російської нафти – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
США не підуть на жорсткі мита проти покупців російської нафти - ЗМІ

У Сполучених Штатах дедалі частіше висловлюють сумніви в тому, що Дональд Трамп реалізує свою нещодавню ідею про запровадження 100-відсоткових мит проти держав, які імпортують російську нафту. Про це повідомило агентство Reuters у п’ятницю, 25 липня, з посиланням на свої джерела серед аналітиків і фахівців на енергетичному ринку.

За даними журналістів, попри гучні заяви про економічний тиск на країни, що продовжують співпрацю з кремлем у сфері енергетики, ідея введення вторинних санкцій шляхом обкладання імпорту нафти митом у 100% має значні ризики. Головна проблема — потенційний інфляційний удар по світовій і насамперед американській економіці. Зростання цін на нафту, викликане обмеженням її пропозиції, може спровокувати нову хвилю здорожчання товарів і послуг у США. Це особливо критично в передвиборчий період.

Агентство також нагадує, що подібну риторику Дональд Трамп використовував раніше. Зокрема, щодо Венесуели, коли погрожував аналогічними митами країнам, які купували венесуельську нафту. Проте тоді обмеження так і не були впроваджені.

👇 Аналітики зазначають

Аналітики зазначають, що навіть часткове втілення такого сценарію щодо російських енергоносіїв призведе до серйозних змін на глобальному нафтовому ринку. За словами Фернандо Феррейри, експерта з геополітичних ризиків у Rapidan Energy Group, потенційне вилучення з ринку понад 4,5 мільйона барелів нафти на день створить ланцюгову реакцію. З одного боку, ціни на сировину стрімко підскочать, з іншого — зросте напруга у відносинах США з низкою держав, які залишаються залежними від російських постачань.

Феррейра також наголошує: така ініціатива не лише загрожує міжнародним торговельним відносинам, а й суперечить цілям самого Трампа. Він неодноразово підкреслював прагнення до стабільних цін на енергоносії. Це підтверджує й позиція старшого наукового співробітника Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Клея Сігла. На його думку, запровадження 100-відсоткових мит здатне спровокувати дефіцит палива на світовому ринку й, як наслідок, — подорожчання не лише нафти, а й бензину.

📢 «Президент США прагне уникнути високих цін на нафту через їхній негативний вплив на економіку», — пояснює Сігл.

Він також звертає увагу на особливості політичного стилю Дональда Трампа. Той віддає перевагу укладанню двосторонніх домовленостей, а не загальносвітовим чи системним економічним обмеженням, які можуть зв’язати його у подальших переговорах. З цієї причини масштабні мита на імпорт нафти навряд чи ляжуть в основу зовнішньоекономічної стратегії США.

Водночас нещодавні заяви Трампа свідчать про те, що політичний тиск на держави, які співпрацюють з росією, він вважає необхідним. Раніше повідомлялося, що президент підтримав ініціативу законодавців щодо запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, котрі продовжують торгівлю з рф попри її агресію проти України. Проте, Трамп 14 липня озвучив вже іншу цифру – у 100%.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Олена Шуляк: Верховна Рада запускає реформу житлової політики

ВЛАДА

Нелегальні крипто кредитори в Україні: коментар юриста

ЕКОНОМІКА

Харків під авіаударом: зруйновані будинки, поранені діти

ВАЖЛИВО

Обстріл Києва: палаючі будинки, пошкоджене метро, є жертви

ВАЖЛИВО

До половини боїв припало на два напрямки: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Окупанти вербують дітей: ФСБ використала школяра для псевдомінування

КРИМІНАЛ

У Раді зареєструють законопроєкт для повернення незалежності НАБУ та САП

ВЛАДА

Оптимізація бюджету в Google Ads: практичні поради

СУСПІЛЬСТВО

Starlink знову працює: сервіс відновили після масштабного збою

ТЕХНОЛОГІЇ

На фронті відбулося 153 бойові зіткнення: росіяни 39 разів атакували на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Німеччина вже передала Україні понад 60 Gepard і готує нову IRIS-T

ПОДІЇ

Суддя ВАКС заявив про тиск з боку правоохоронців

ВЛАДА

З початку доби 115 боєзіткнень на фронті: Покровський напрямок лідирує з 36 атаками

ВІЙНА

ГУР: росія збирає дрони на китайських комплектуючих

ТЕХНОЛОГІЇ

Зеленський подав новий закон про незалежність НАБУ і САП

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"