Сенатори США пропонують санкції проти Угорщини

Двоє сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій мають намір внести законопроєкт, який передбачає санкції проти високопосадовців Угорщини. Ініціатива пов’язана з блокуванням Будапештом допомоги Україні. А саме, систематичне блокування прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаномом кредиту в розмірі 90 млрд євро. Про це повідомляє Financial Times.

Документ планують подати вже цього тижня. У разі ухвалення закон «Блокування путіна» зобов’яже президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти угорських чиновників. Йдеться про осіб, які причетні до закупівель російських енергоносіїв, а також до спроб блокувати підтримку України.

👥 Автори ініціативи

Ініціаторами законопроєкту виступили сенатори Жанна Шахін (Демократична партія) та Том Тілліс (Республіканська партія). Обидва є співголовами групи спостерігачів НАТО в Сенаті та неодноразово виступали за зменшення енергетичної залежності Європи від росії.

Том Тілліс наголосив, що США разом із союзниками повинні зберігати єдність у підтримці України.

Жанна Шахін також розкритикувала віцепрезидента США Джей Ді Венса, заявивши, що він «підтримує корумпований уряд, який продовжує фінансувати російську військову машину».

За інформацією ЗМІ, Венс може відвідати Угорщину напередодні парламентських виборів.

Шахін наголосила, що якщо США прагнуть завершити війну в Україні, адміністрація повинна застосовувати однакові стандарти до всіх союзників.

📢 «Ніхто, і особливо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, не повинен залишатися безкарним», — заявила вона.

⚖️ Кого можуть покарати

У тексті законопроєкту прямо не зазначено прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як об’єкта санкцій. Визначення конкретного переліку посадовців, які можуть потрапити під обмеження, покладено на адміністрацію президента США. Йдеться про тих, хто причетний до затримки допомоги Україні та підтримки енергетичної залежності від росії.

Нагадаємо