Санкції проти російської нафти залишаться чинними – Райт

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: міністр енергетики США Кріс Райт.

Санкції на російську нафту залишаться чинними, попри ситуацію на світовому енергетичному ринку. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі телеканалу CNN.

За його словами, нинішня напруженість на нафтовому ринку є тимчасовим викликом, який доведеться пережити задля досягнення довгострокових стратегічних цілей.

📢 «Щоб вирішити довгострокову проблему, потрібно пережити короткострокові труднощі… Ми зосереджені на військовій операції та вирішенні проблеми», – заявив Райт.

Він наголосив, що росія не отримає пом’якшення обмежень, попри дискусії навколо можливих змін санкційної політики.

📢 «росія не отримає пом’якшення санкцій», – підкреслив міністр енергетики США.

Кріс Райт також поставив під сумнів заяви іранської сторони, яка раніше припускала, що світові ціни на нафту можуть зрости до 200 доларів за барель.

Такі прогнози пов’язували із військовою операцією США та потенційним закриттям Ормузької протоки, однак у Вашингтоні не вважають цей сценарій неминучим.

Окрім збереження нафтових санкцій, США розглядають можливість запровадження нових обмежень проти росії у ядерній енергетиці. Йдеться про уранові санкції, які мають на меті відмову від постачання російського палива для атомних електростанцій.

☝️ Таким чином Вашингтон прагне зменшити залежність від російських енергоресурсів у стратегічних галузях.

Нагадаємо, 10 березня президент США Дональд Трамп заявив про можливість часткового зняття санкцій з російської нафти, щоб стабілізувати ціни на світовому ринку. При цьому глава Білого дому припустив, що після такого кроку повертати санкції назад може і не знадобитися.

👉 Вже 11 березня було зазначено, що у Вашингтоні розглядають варіант тимчасового пом’якшення санкцій проти російської нафти, щоб збільшити глобальні поставки енергоресурсів. Такий крок, за задумом американської адміністрації, може допомогти стабілізувати ситуацію на світових енергетичних ринках.

Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати не послаблювати санкційний тиск на росію.

