Двоє загиблих у Херсоні внаслідок ранкового удару рф

Окупаційні російські війська завдали удару по одному з районів Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це у суботу, 3 січня, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

📢 «Зранку росіяни вбили двох людей у Херсоні», — написав він.

За інформацією ОВА, смертельних поранень зазнали чоловік та жінка внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району міста. Наразі їхні особи встановлюють.

☝️ Також зранку російські загарбники накрили вогнем житловий квартал у Центральному районі Херсона. Внаслідок прямого влучання було пошкоджено багатоквартирний будинок: зруйновано фасад і балкони, вибито вікна. Ударною хвилею та уламками постраждали й сусідні будинки.

🏚️ Для допомоги мешканцям на місце оперативно прибули працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби та КП «Парки Херсона».

За даними влади, під час обстрілу Центрального району постраждалих серед мешканців немає.

📌 Нагадаємо: на початку грудня російські війська атакували ТЕЦ у Херсоні. Тоді роботу станції було призупинено, без тепла залишилися 470 будинків — понад 40,5 тисячі абонентів.

👉 Також у Харкові досі триває пошуково-рятувальна операція на місці багатоповерхового житлового будинку, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару.