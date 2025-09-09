Радіо Судного дня знову посилає таємничі сигнали

Радіо Судного дня несподівано з’явилося в ефірі, надіславши два таємничих повідомлення, які відразу ж викликали паніку в соціальних мережах. Це загадкове російське радіо, яке працює ще з часів Холодної війни, відоме під назвою UVB-76. Воно постійно транслює монотонний гул із передавальної точки поблизу москви. За версіями експертів, радіостанція може бути частиною секретної військової системи комунікації. Про інцидент повідомило видання Daily Mail у понеділок, 8 серпня.

У звичному монотонному ефірі двічі пролунали голосові повідомлення російською мовою.

Вони містили кодові слова, цифри й позивні — серед них згадувалися NZHTI, HOTEL та інші числові набори. Відеозапис трансляцій миттєво розлетівся мережею, породивши хвилю обговорень і побоювань. Один із коментаторів зауважив:

📢 «Ці сигнали наче вирвані зі сценарію фільму про Холодну війну. Цікаво, хто ж їх насправді сьогодні слухає?»

Фахівці висловлюють різні припущення. Професор Девід Стапплз вважає, що Радіо Судного дня може виконувати роль системи екстреного попередження у випадку ядерної війни.

☝️ Він підкреслив: «UVB-76 має потужність передачі, яка перевищує звичайні параметри стандартних станцій».

Незалежний радіоведучий Ері Бондер зазначив, що навколо діяльності УВБ-76 існує безліч теорій: від версії про «вимикач мерця» для запуску ядерної атаки до маяка для НЛО чи навіть інструмента контролю свідомості.

Раніше станція також привертала увагу. Так, перед зустріччю Дональда Трампа й владіміра путіна на Алясці 15 серпня UVB-76 передавала незвичні сигнали. Подібна активність спостерігалася і у 2021 році, за рік до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, що журнал Bulletin of the Atomic Scientists нещодавно повідомив про переведення стрілки Годинника Судного дня на одну секунду вперед. Тепер він показує 89 секунд до «ядерної опівночі», а не 90.