Продовжено санкції проти Дитра Фірташа і Тараса Козака

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення щодо колишнього олігарха Дмитра Фірташа, а також Тараса Козака. Про це глава держави повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook.

За словами Зеленського, Україна продовжує синхронізацію санкційної політики з Великою Британією.

📢 «Перше: продовжуємо санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа і в межах синхронізації застосовуємо санкції проти його близького оточення та підконтрольної йому компанії», – зазначив президент.

Він наголосив, що всі суб’єкти, які мають зв’язки з росією та її структурами, мають бути заблоковані. Санкційна політика України залишатиметься послідовною та жорсткою.

Другий блок ухвалених рішень стосується активів оточення Віктора Медведчука.

📢 «Продовжуємо санкції проти одного з найближчих соратників Віктора Медведчука. А саме, проти Тараса Козака та восьми пов’язаних із ним компаній», – повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що ці особи свідомо обрали бік держави-агресора ще задовго до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

☝️ У зв’язку з цим держава й надалі системно протидіятиме кожному суб’єкту, який працює в інтересах агресора або сприяє його впливу.

📌 Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО України щодо синхронізації національних санкцій з обмежувальними заходами, запровадженими ЄС.