Повітряні сили відбили атаку рф з сотень БпЛА та десятків ракет

У ніч на вівторок російські загарбники здійснили чергову масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів і сотні ударних безпілотників. Про це 20 січня повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, противник випустив загалом 34 ракети:

▪️ одну протикорабельну ракету «Циркон» — з тимчасово окупованого Криму;

▪️ 18 балістичних ракет типу «Іскандер-М/С-300» — з районів Брянської та Ростовської областей рф;

▪️ 15 крилатих ракет «Х-101» — з Вологодської області росії.

Окрім ракетного озброєння, армія рф застосувала 339 безпілотників різних типів — «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інші. Запуски фіксувалися з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового, Брянська, а також з території тимчасово окупованого Криму та Донеччини. Близько 250 дронів становили саме ударні «шахеди».

📍 Основним напрямком повітряного удару стала Київська область. Відбиття атаки здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи (МВГ).

За попередньою інформацією, станом на 10:00 силами ППО та РЕБ збито або подавлено 342 повітряні цілі, зокрема:

▪️ 14 балістичних ракет «Іскандер-М/С-300»;

▪️ 13 крилатих ракет «Х-101»;

▪️ 315 ударних і розвідувальних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

☝️ Водночас зафіксовано влучання 5 ракет і 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 12 місцях. Дані щодо двох ракет наразі уточнюються.

📢 У Повітряних силах наголосили, що загроза з повітря зберігалась: у повітряному просторі залишались окремі ворожі безпілотники. Громадян закликали завжди дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали тривоги.

👉 Нагадаємо, внаслідок нічного удару росіян по Києву без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхових будинків, а весь лівий берег столиці — без води. У Дніпровському районі зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень, будівлі початкової школи та вікон у житлових будинках. Відомо про одну постраждалу людину.