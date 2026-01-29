Переговори Україна–рф можуть пройти без спецпосланців Трампа — Рубіо

Наступний раунд мирних переговорів Україна-рф відбуватиметься у двосторонньому форматі, при цьому можливу участь представників Сполучених Штатів не виключають. Про це у середу, 28 січня, заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, який транслював телеканал CBS News.

☝️ За словами Рубіо, єдиним питанням, яке залишається невирішеним, є територіальні претензії, зокрема щодо Донецької області. Він нагадав, що раніше москва неодноразово вимагала від Києва виведення українських військ з Донбасу.

📢 «І я знаю, що триває активна робота, щоб спробувати з’ясувати, чи можна узгодити бачення обох сторін із цього питання. Це все ще міст, який ми не перейшли. Це все ще розрив. Але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального», — заявив держсекретар США.

За його словами, наступні переговори, які плануються в Об’єднаних Арабських Еміратах, також будуть присвячені саме територіальному питанню.

Рубіо уточнив, що цього разу перемовини проходитимуть безпосередньо між Києвом та москвою. Участь представників США можлива, однак у переговорах не братимуть участі спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

📌 Для порівняння, зустрічі в Абу-Дабі 23–24 січня мали тристоронній формат за участі України, США та росії, і саме тоді Віткофф і Кушнер входили до складу американської делегації.

💬 Окремо Рубіо звернув увагу, що Україні та росії значно легше демонструвати гнучкість у переговорах, коли обговорення не відбуваються публічно. Адже, відкритість створює сильний внутрішньополітичний тиск в обох країнах.

📢 «Як ви можете уявити, в Україні сама ідея того, що ви взагалі розглядали б територіальні зміни після всього, що сталося під час війни, це складно. А у випадку Росії, вони вже два з половиною роки кажуть своєму населенню, що вони перемагають у цій війні з великою перевагою. Тож люди будуть питати: чому ми віддаємо землю, якщо так сильно перемагаємо?», — пояснив держсекретар.

Водночас він наголосив, що ситуація залишається вкрай динамічною. Озвучена ним інформація може втратити актуальність уже протягом 72 годин, якщо відбудуться нові події.

👉 Нагадаємо, 24 січня в Абу-Дабі завершилися дводенні тристоронні переговори за участі України, США та росії. Серед ключових тем були параметри завершення війни рф проти України та перелік питань для подальших зустрічей.