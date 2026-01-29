П’ятниця, 30 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Переговори Україна–рф можуть пройти без спецпосланців Трампа — Рубіо

Денис Молотов
Переговори Україна–рф можуть пройти без спецпосланців Трампа — Рубіо
Фото: Державний секретар США Марко Рубіо на слуханнях у Сенаті, 28 січня 2026 року.

Наступний раунд мирних переговорів Україна-рф відбуватиметься у двосторонньому форматі, при цьому можливу участь представників Сполучених Штатів не виключають. Про це у середу, 28 січня, заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, який транслював телеканал CBS News.

☝️ За словами Рубіо, єдиним питанням, яке залишається невирішеним, є територіальні претензії, зокрема щодо Донецької області. Він нагадав, що раніше москва неодноразово вимагала від Києва виведення українських військ з Донбасу.

📢 «І я знаю, що триває активна робота, щоб спробувати з’ясувати, чи можна узгодити бачення обох сторін із цього питання. Це все ще міст, який ми не перейшли. Це все ще розрив. Але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального», — заявив держсекретар США.

За його словами, наступні переговори, які плануються в Об’єднаних Арабських Еміратах, також будуть присвячені саме територіальному питанню.

Рубіо уточнив, що цього разу перемовини проходитимуть безпосередньо між Києвом та москвою. Участь представників США можлива, однак у переговорах не братимуть участі спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

📌 Для порівняння, зустрічі в Абу-Дабі 23–24 січня мали тристоронній формат за участі України, США та росії, і саме тоді Віткофф і Кушнер входили до складу американської делегації.

💬 Окремо Рубіо звернув увагу, що Україні та росії значно легше демонструвати гнучкість у переговорах, коли обговорення не відбуваються публічно. Адже, відкритість створює сильний внутрішньополітичний тиск в обох країнах.

📢 «Як ви можете уявити, в Україні сама ідея того, що ви взагалі розглядали б територіальні зміни після всього, що сталося під час війни, це складно. А у випадку Росії, вони вже два з половиною роки кажуть своєму населенню, що вони перемагають у цій війні з великою перевагою. Тож люди будуть питати: чому ми віддаємо землю, якщо так сильно перемагаємо?», — пояснив держсекретар.

Водночас він наголосив, що ситуація залишається вкрай динамічною. Озвучена ним інформація може втратити актуальність уже протягом 72 годин, якщо відбудуться нові події.

👉 Нагадаємо, 24 січня в Абу-Дабі завершилися дводенні тристоронні переговори за участі України, США та росії. Серед ключових тем були параметри завершення війни рф проти України та перелік питань для подальших зустрічей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 109 бойових зіткнень, ворог застосував понад 4,5 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Україна отримає 85 млн євро на закупівлю додаткового газу

ЕКОНОМІКА

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 93 бойових зіткнення, ворог застосував 3198 дронів-камікадзе

ВІЙНА

На фронті 138 боїв, на Покровському напрямку зупинили 41 атаку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень, ворог втратив 830 осіб – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

«Дискомбобулятор»: Трамп заявив про новітню зброю США

ПОЛІТИКА

Економіка рф застрягла у стагнації через падіння інвестицій і попиту — СЗРУ

ПОДІЇ

Понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами, за минулий рік було уражено майже 820 тис. цілей росіян – Зеленський

ПОДІЇ

Ціни на золото вперше в історії перевищили $5000 за унцію

ЕКОНОМІКА

Ракети, КАБи та дрони-камікадзе: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

ПОДІЇ

Зеленський підписав продовження воєнного стану та загальної мобілізації

ВАЖЛИВО

Зеленський не поїде на росію та запросив путіна до Києв

ПОЛІТИКА

“Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ”: нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися

ПОДІЇ
00:05:18

Інтерв’ю з Креґом Рено: історія Брента Рено в короткометражному фільмі, номінованому на «Оскар»

ВІЙНА

Ситуація у Києві залишається надскладною – Клименко

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ