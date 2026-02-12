Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину: жертви та руйнування

У ніч на четвер, 12 лютого, російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру та Павлограду Дніпропетровської області. Зафіксовано руйнування житлових будинків та пошкодження автомобілів. Поранення дістали четверо людей, серед них двоє дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та рятувальники ДСНС України.

💥 Наслідки атаки у Дніпрі

Близько 3:30 очільник ОВА повідомив про пошкодження приватних будинків та автівок в одному з районів Дніпра.

Згодом стало відомо про постраждалих дітей — немовля та 4-річну дівчинку. Вранці з’явилась оновлена інформація про кількість поранених — чотири людини.

📢 «Вночі ворог масовано атакував Дніпро і район ракетами та безпілотниками. У місті дістали поранень четверо людей. Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості», — повідомив Ганжа.

Унаслідок обстрілу в місті виникли кілька пожеж. Пошкоджено:

об’єкт інфраструктури;

приватні будинки;

автомобілі.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.

💥Ситуація в області

Через російські удари загинули 4 людини, ще 3 постраждали!

📌 На Синельниківщині під ударами опинилися Роздорська, Покровська, Васильківська та Богинівська громади. Виникли пожежі. Зруйновані два приватні будинки. Рятувальники дістали з-під завалів пораненого чоловіка. Постраждали також дві жінки. На жаль, 4 людей загинули — надзвичайники деблокували їхні тіла з-під завалів.

📌 На Нікопольщині під ударами були м. Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені лікарня, житлові будинки, автівки та знищений автобус.

