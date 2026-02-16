Нові знеструмлення у 10 областях після атак і негоди

Внаслідок російських обстрілів та несприятливих погодних умов у 10 областях України зафіксовано нові знеструмлення. Про це повідомила компанія НЕК «Укренерго» у понеділок, 16 лютого.
💥 Наслідки ворожих атак
За даними енергетиків, через удари по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у:
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Черкаській області;
- Одеській області.
Особливо складна ситуація в місті Одеса, де внаслідок дронових атак значна частина споживачів залишається без світла.
Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають у всіх районах, де це дозволяє безпекова ситуація.
❄️ Негода додала проблем
Через пориви вітру та налипання мокрого снігу повністю або частково знеструмлені 178 населених пунктів у восьми областях:
- Одеській;
- Миколаївській;
- Хмельницькій;
- Київській;
- Полтавській;
- Сумській;
- Чернігівській;
- Дніпропетровській;
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.
📊 Графіки відключень і зростання споживання
Через наслідки попередніх масованих атак у більшості регіонів:
- обмежують потужність для промисловості;
- діють погодинні графіки відключень для населення;
- у деяких регіонах застосовуються аварійні відключення.
Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації ситуації в енергосистемі.
📈 Водночас споживання електроенергії вранці зросло на 10,8% порівняно з попереднім робочим днем. Причиною стало часткове скасування або зменшення обмежень у низці регіонів.
Заклик до економії
Енергетики наголошують на необхідності ощадливого споживання електроенергії. Громадян просять:
- обмежити використання потужних електроприладів;
- за можливості переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00.
Раніше в уряді повідомляли про позитивну динаміку в енергосистемі завдяки безперервній роботі ремонтних бригад та потеплінню. Проте ситуація залишається напруженою і потребує зваженого енергоспоживання.