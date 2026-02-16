Нові знеструмлення у 10 областях після атак і негоди

Внаслідок російських обстрілів та несприятливих погодних умов у 10 областях України зафіксовано нові знеструмлення. Про це повідомила компанія НЕК «Укренерго» у понеділок, 16 лютого.

💥 Наслідки ворожих атак

За даними енергетиків, через удари по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у:

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Черкаській області;

Одеській області.

Особливо складна ситуація в місті Одеса, де внаслідок дронових атак значна частина споживачів залишається без світла.

Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають у всіх районах, де це дозволяє безпекова ситуація.

❄️ Негода додала проблем

Через пориви вітру та налипання мокрого снігу повністю або частково знеструмлені 178 населених пунктів у восьми областях:

Одеській;

Миколаївській;

Хмельницькій;

Київській;

Полтавській;

Сумській;

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

📊 Графіки відключень і зростання споживання

Через наслідки попередніх масованих атак у більшості регіонів:

обмежують потужність для промисловості;

діють погодинні графіки відключень для населення;

у деяких регіонах застосовуються аварійні відключення.

Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації ситуації в енергосистемі.

📈 Водночас споживання електроенергії вранці зросло на 10,8% порівняно з попереднім робочим днем. Причиною стало часткове скасування або зменшення обмежень у низці регіонів.

Заклик до економії

Енергетики наголошують на необхідності ощадливого споживання електроенергії. Громадян просять:

обмежити використання потужних електроприладів;

за можливості переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00.

Раніше в уряді повідомляли про позитивну динаміку в енергосистемі завдяки безперервній роботі ремонтних бригад та потеплінню. Проте ситуація залишається напруженою і потребує зваженого енергоспоживання.