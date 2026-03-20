Нова ліцензія США: обмеження для операцій з нафтою рф

Міністерство фінансів США оновило ліцензію щодо операцій з російською нафтою та нафтопродуктами. Новий документ запроваджує додаткові обмеження на проведення операцій із російськими енергоресурсами. Про це йдеться в офіційному повідомленні американського відомства.

У відомстві уточнили, що тепер заборонено здійснювати будь-які угоди за участю осіб або структур, пов’язаних з Іраном, Північною Кореєю, Кубою, а також тимчасово окупованими територіями (ТОТ) України.

📢 «Ця загальна ліцензія не надає дозволу на: будь-які операції за участю особи, яка перебуває на території або створена відповідно до законодавства Ісламської Республіки Іран, Корейської Народно-Демократичної Республіки, Республіки Куба, регіонів України, що підпадають під дію указу №14065, Кримського регіону України, як визначено в указі №13685, або будь-якої юридичної особи, що належить таким особам, контролюється ними або є їхнім спільним підприємством», – йдеться у документі.

Йдеться про нову генеральну ліцензію №134A, яка замінила попередню, чинну в період із 12 березня до 11 квітня 2026 року. За нею передбачено оновлений режим обмежень.

Водночас документ дозволяє проведення операцій із російською нафтою та нафтопродуктами, якщо вони були завантажені на судна до 12 березня 2026 року.

☝️ Дозволені дії включають супровід продажу і постачання, безпечне швартування суден, забезпечення роботи екіпажів, аварійний ремонт, заходи із захисту довкілля. А також управління суднами, страхування та лоцманські послуги.

Таким чином, нова ліцензія одночасно зберігає можливість завершення вже розпочатих операцій і посилює контроль над новими угодами.

Нагадаємо, раніше росія направила до Куба танкери з нафтою та скрапленим газом. Попри те, що діють сурові енергетичні обмеження щодо острова з боку США.

👉 Також повідомлялось, що санкції на нафту іранського походження можуть бути частково скасовані Сполученими Штатами.