Німеччина знову планує замінити посла в Україні

Німеччина планує замінити посла в Україні Гайко Томса, який розпочав свою місію в Києві лише у вересні минулого року. Про це 10 лютого повідомляє Spiegel із посиланням на джерела в німецькому уряді.

🔄 Причина ротації

За інформацією видання, рішення пов’язане з наміром Міністерства закордонних справ ФРН провести ротацію на ключових дипломатичних напрямках. Кадрові зміни також торкнуться представництв Німеччини в:

Ізраїлі;

росії;

Мексиці;

Іспанії;

Китаї;

Індії;

Бразилії.

Очікується, що Гайко Томс перейде з Києва до Мадрида. Повідомляється, що міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, який раніше наполягав на призначенні Томса в Україну, тепер вирішив спрямувати його до Іспанії.

Рішення має бути офіційно затверджене урядом Фрідріха Мерца вже найближчим часом.

Наразі кандидатура наступного посла Німеччини в Україні не визначена. У Берліні зазначають, що це питання не є терміновим і його розглянуть пізніше.

📌 Нагадаємо

Гайко Томс офіційно приступив до виконання обов’язків 17 вересня. Його попередник Мартін Єґер з вересня 2025 року очолює Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND).

Ротація відбувається на тлі триваючої війни рф проти України та активної участі Німеччини у військовій і фінансовій підтримці Києва.

👉 Також раніше стало відомо, що уряд Німеччини планує збільшити допомогу Україні майже на 3 мільярди євро у 2026 році.