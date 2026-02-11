Середа, 11 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Німеччина знову планує замінити посла в Україні

Денис Молотов
Німеччина знову планує замінити посла в Україні
Фото з відкритих джерел: посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

Німеччина планує замінити посла в Україні Гайко Томса, який розпочав свою місію в Києві лише у вересні минулого року. Про це 10 лютого повідомляє Spiegel із посиланням на джерела в німецькому уряді.

🔄 Причина ротації

За інформацією видання, рішення пов’язане з наміром Міністерства закордонних справ ФРН провести ротацію на ключових дипломатичних напрямках. Кадрові зміни також торкнуться представництв Німеччини в:

  • Ізраїлі;
  • росії;
  • Мексиці;
  • Іспанії;
  • Китаї;
  • Індії;
  • Бразилії.

Очікується, що Гайко Томс перейде з Києва до Мадрида. Повідомляється, що міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, який раніше наполягав на призначенні Томса в Україну, тепер вирішив спрямувати його до Іспанії.

Рішення має бути офіційно затверджене урядом Фрідріха Мерца вже найближчим часом.

Наразі кандидатура наступного посла Німеччини в Україні не визначена. У Берліні зазначають, що це питання не є терміновим і його розглянуть пізніше.

📌 Нагадаємо

Гайко Томс офіційно приступив до виконання обов’язків 17 вересня. Його попередник Мартін Єґер з вересня 2025 року очолює Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND).

Ротація відбувається на тлі триваючої війни рф проти України та активної участі Німеччини у військовій і фінансовій підтримці Києва.

👉 Також раніше стало відомо, що уряд Німеччини планує збільшити допомогу Україні майже на 3 мільярди євро у 2026 році.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупаційна «очільниця освіти» Луганська отримала підозру

КРИМІНАЛ

Засуджені до довічного ув’язнення, цивільні, захисники Маріуполя: кого Україні вдалося повернути з російського полону

ПОДІЇ

Укренерго повідомило про знеструмлення після атак рф

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 283 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,2 тис. дронів

ВІЙНА

Трудові мігранти з Індії б’ють росіян через низьку зарплату – соцмережі

ПОДІЇ

Єврокомісія ініціює повну морську блокаду російських танкерів

ПОЛІТИКА

Україна і Франція розширюють оборонне партнерство

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 294 бойових зіткнень: найактивніше на Покровському та Лиманському напрямках

ВІЙНА

В Україні створили лазерну систему для знищення дронів — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозру

КОРДОН

На росії у москві стріляли в генерала ГРУ

ВАЖЛИВО

Зеленський озвучив дані про втрати ЗСУ у війні з рф

ВЛАДА

На фронті за добу боїв поменшало на чверть, на Покровському напрямку відбили 35 атак: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Греція і Мальта гальмують нові нафтові санкції Євросоюзу

ПОЛІТИКА

В Угорщині росіяни почали будувати блок АЕС Пакш-2

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"