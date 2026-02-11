Німеччина знову планує замінити посла в Україні

Німеччина планує замінити посла в Україні Гайко Томса, який розпочав свою місію в Києві лише у вересні минулого року. Про це 10 лютого повідомляє Spiegel із посиланням на джерела в німецькому уряді.
🔄 Причина ротації
За інформацією видання, рішення пов’язане з наміром Міністерства закордонних справ ФРН провести ротацію на ключових дипломатичних напрямках. Кадрові зміни також торкнуться представництв Німеччини в:
- Ізраїлі;
- росії;
- Мексиці;
- Іспанії;
- Китаї;
- Індії;
- Бразилії.
Очікується, що Гайко Томс перейде з Києва до Мадрида. Повідомляється, що міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, який раніше наполягав на призначенні Томса в Україну, тепер вирішив спрямувати його до Іспанії.
Рішення має бути офіційно затверджене урядом Фрідріха Мерца вже найближчим часом.
Наразі кандидатура наступного посла Німеччини в Україні не визначена. У Берліні зазначають, що це питання не є терміновим і його розглянуть пізніше.
📌 Нагадаємо
Гайко Томс офіційно приступив до виконання обов’язків 17 вересня. Його попередник Мартін Єґер з вересня 2025 року очолює Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND).
Ротація відбувається на тлі триваючої війни рф проти України та активної участі Німеччини у військовій і фінансовій підтримці Києва.
👉 Також раніше стало відомо, що уряд Німеччини планує збільшити допомогу Україні майже на 3 мільярди євро у 2026 році.