Наслідки масованої російської атаки на Київ, є загиблі

Російська армія в ніч на 27 грудня, а також уранці здійснила серію ракетно-дронових ударів по Києву. Станом на цей час відомо про одну загиблу людину та майже три десятки постраждалих. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на одній із локацій ворожих влучань рятувальники виявили тіло загиблого. Йдеться про удар по багатоповерховому житловому будинку у Дніпровському районі. В одній з квартир пошкодженого житла виявили тіло чоловіка. Його дружина в лікарні у вкрай тяжкому стані.

📢 «По цій локації, попередньо, ми маємо одного загиблу. Фрагменти тіла ми знайшли. Рятувальники тільки що доповіли про це. І ми не знаємо, чи це жінка, але це доросла людина», — зазначив Ігор Клименко.

Детальніше про ворожу атаку повідомили рятувальники ДСНС:

У ніч проти 27 грудня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. У кількох районах міста внаслідок обстрілу виникли пожежі та зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури.

⚠️ У Голосіївському районі падіння безпілотного літального апарата призвело до загоряння трьох автомобілів на території станції технічного обслуговування. Пожежу оперативно ліквідували.

⚠️ В Оболонському районі повідомлялося про пожежу триповерхового приватного житлового будинку внаслідок атаки БпЛА. На місці було встановлено займання даху та другого поверху будівлі. Рятувальні роботи тривали.

⚠️ У Дарницькому районі пожежа виникла в приватному двоповерховому житловому будинку. Також надходив виклик щодо загоряння автомобіля через падіння уламків БпЛА на проїжджу частину. Пожежі не виявили, однак зафіксували пошкодження припаркованих авто та виявили потерпілого.

Станом на ранок у столиці було підтверджено:

1 людина загинула, 27 осіб постраждали, серед них — двоє дітей, унаслідок масованого комбінованого удару по місту. Рятувальники продовжували працювати на місцях влучань і падіння уламків у різних районах Києва.

⚠️ У Дніпровському районі зафіксовано влучання у кілька житлових багатоповерхівок. У 25-поверховому будинку рятувальники ліквідували пожежу, тривав розбір аварійних конструкцій. Також було загашено займання адміністративної будівлі.

⚠️ У Дарницькому районі підтверджено влучання БпЛА в житлову та приватну забудову. У приватному секторі горіли два двоповерхові житлові будинки, пожежу локалізували. З будинку для літніх людей евакуювали 68 маломобільних осіб. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, триває ліквідація пожежі між 12-м і технічним поверхами. Також зафіксовано падіння уламків і пошкодження автівок.

⚠️ У Деснянському районі безпілотник влучив у житлову дев’ятиповерхівку. Пожежу ліквідовано.

⚠️ В Оболонському районі уламки влучили в триповерховий приватний житловий будинок. Пожежу загасили, тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.

⚠️У Шевченківському районі внаслідок влучання БпЛА в десятиповерховий будинок виникла пожежа. Тривають аварійно-рятувальні роботи та пошук імовірних потерпілих. Дані уточнюються.

Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомляв про зростання кількості постраждалих.

📢 «Уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста», — написав він.

☝️ Нагадаємо, під час ранкової атаки 27 грудня російська армія також поцілила по гуртожитку Національного авіаційного університету, який нині має назву Державний університет «Київський авіаційний інститут» (КАІ).

👉 Також стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати запропонували надати Україні гарантії безпеки строком на 15 років, однак українська сторона вважає такий період недостатнім і прагне більш тривалих зобов’язань.