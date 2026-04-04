Нічна атака дронами: рф запустила 286 БпЛА по Україні

Денис Молотов
Нічна атака дронами: рф запустила 286 БпЛА по Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел: робота мобільної вогневої групи ППО

Окупанти з рф атакували Україну 286 ударними дронами з шести напрямків у ніч на 4 квітня. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

З 18:00 3 квітня до ранку 4 квітня росіяни запустили 286 ударних дронів типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інших модифікацій із напрямків Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Близько 200 з них — «шахеди».

Нічна атака дронами: рф запустила 286 БпЛА по Україні 01
Повітряні Сили ЗСУ / 04.04.2026

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих дронів типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інших на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Загалом зафіксовано влучання 11 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Атака тривала: в повітряному просторі на ранок знаходилось близько 20 ворожих ударних безпілотників.

Наслідки ворожої атаки

Ця нічна атака стала продовженням масованого повітряного наступу росії. Напередодні, 3 квітня, росіяни вже застосовували комбіновані удари, що призвело до відключень електроенергії в кількох областях.

Раніше повідомлялося, що у Краматорську внаслідок повторного бомбардування рф загинули чотири людини, ще дві дістали поранення.

Дрони рф атакували Київ у суботу зранку, 4 квітня. Внаслідок падіння уламків БпЛА в Дарницькому районі спалахнула пожежа в офісній будівлі.

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Уламки БпЛА пошкодили багатоповерхівку на Полтавщині, є жертва

ВАЖЛИВО

Масовий конфлікт із ТЦК в Одесі: є поранені

ВАЖЛИВО

На фронті 147 боїв, ворог застосував 9,3 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Атака дронами на Київ: пожежа в офісній будівлі

ВІЙНА

Орбан закликав ЄС негайно зняти санкції з російської енергетики

ПОЛІТИКА

Сирський оголосив про адаптацію ППО до зміни російської тактики з “шахедами”

ПОДІЇ

ЗСУ отримали новий дрон-перехоплювач Швідун

ТЕХНОЛОГІЇ

Україна отримала $1,3 млрд допомоги від Японії

ВАЖЛИВО

Минулої доби на фронті сталось понад 170 боїв, ворог завдав 77 авіаударів – Генштаб

ВІЙНА

У Конотопі спростували інформацію про масове відключення газу

ВІЙНА

На фронті відбулось 62 бої, ворог продовжує тиснути на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Авіаційний удар по Краматорську 3 квітня: відомо про двох загиблих

ВАЖЛИВО

кремль маніпулює даними про Луганщину у намаганнях захопити Донецьку область – ISW

ПОДІЇ

У Криму впав Ан-26: 30 загиблих військових рф

ВАЖЛИВО

Для молоді Луганщини запускають «Школу дорослого життя»

ЛУГАНЩИНА
