Нічна атака дронами: рф запустила 286 БпЛА по Україні

Окупанти з рф атакували Україну 286 ударними дронами з шести напрямків у ніч на 4 квітня. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

З 18:00 3 квітня до ранку 4 квітня росіяни запустили 286 ударних дронів типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інших модифікацій із напрямків Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Близько 200 з них — «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих дронів типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інших на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Загалом зафіксовано влучання 11 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Атака тривала: в повітряному просторі на ранок знаходилось близько 20 ворожих ударних безпілотників.

Наслідки ворожої атаки

Ця нічна атака стала продовженням масованого повітряного наступу росії. Напередодні, 3 квітня, росіяни вже застосовували комбіновані удари, що призвело до відключень електроенергії в кількох областях.

Раніше повідомлялося, що у Краматорську внаслідок повторного бомбардування рф загинули чотири людини, ще дві дістали поранення.

Дрони рф атакували Київ у суботу зранку, 4 квітня. Внаслідок падіння уламків БпЛА в Дарницькому районі спалахнула пожежа в офісній будівлі.

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється.