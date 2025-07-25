Нелегальні крипто кредитори в Україні: коментар юриста

Проблема нелегальних крипто кредиторів в Україні. Коментар юриста Коваленко Володимира Сергійовича.

В Україні зростає кількість нелегальних крипто кредиторів, таких як Cripci та Bit Capital, які працюють поза законом. Вони пропонують позики з непрозорими умовами й застосовують агресивні методи стягнення боргів. У цій статті я розкажу, чому це небезпечно і як захистити свої права.

Хто такі Cripci та Bit Capital і чому вони викликають занепокоєння

Хочу розповісти про дві компанії, які останнім часом з’явилися на українському ринку — Cripci та Bit Capital. Вони позиціонують себе як кредитори, що видають позики у криптовалюті, зокрема в USDT.

На перший погляд, це може виглядати привабливо — швидкі кредити без зайвих формальностей. Але з мого досвіду та аналізу ситуації стає очевидним, що ці компанії працюють поза межами закону.

Cripci — це онлайн-сервіс, який пропонує кредити в криптовалюті без відповідної ліцензії від Національного банку України. Відсутність офіційної реєстрації в Україні означає, що діяльність компанії фактично відбувається у «сірій зоні». Умови кредитування часто непрозорі, а ставки можуть бути завищеними. Це створює високі ризики для користувачів, які можуть опинитися в пастці боргів із непередбачуваними наслідками.

Bit Capital також працює у сегменті крипто кредитування і заявляє про видачу позик у USDT. Однак, згідно з інформацією, яка є в публічному доступі, ця компанія не має належної ліцензії й навіть використовує реєстраційні дані іншої компанії, щоб прикривати свою діяльність. Такі дії підривають довіру і ставлять під сумнів легітимність їхньої роботи. Вже відомі численні випадки агресивного стягнення боргів, що порушує права позичальників.

В Україні офіційною валютою є гривня, і саме вона є єдиним законним платіжним засобом. Видача кредитів у криптовалюті, яка не визнана законом як платіжний засіб, суперечить чинному законодавству. Більше того, офіційної ліцензії на надання фінансових послуг у цих компаній немає, що ставить під сумнів їхню легальність.

Ще одна причина для занепокоєння — агресивні методи стягнення боргів, про які часто скаржаться клієнти. Дзвінки кілька разів на день, тиск на родичів, погрози — все це є порушенням закону і прав людини.

Тож співпраця з Cripci чи Bit Capital може призвести не лише до фінансових втрат, а й до серйозного стресу і навіть психологічного тиску. Саме тому я закликаю бути обережними й уважно перевіряти, кому ви довіряєте свої гроші.

Чому діяльність крипто кредиторів порушує законодавство України

З власного досвіду хочу пояснити, чому діяльність крипто кредиторів, як Cripci та Bit Capital, порушує законодавство України. По-перше, згідно зі Статтею 99 Конституції України, єдиною законною валютою є гривня, тому кредити в криптовалюті, як USDT, не визнаються офіційними платіжними засобами.

По-друге, для надання фінансових послуг потрібна ліцензія від Національного банку України, що передбачено в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Компанії Cripci та Bit Capital такої ліцензії не мають, тому їх діяльність нелегальна.

Також, згідно з Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів», розрахунки в Україні мають відбуватися лише у визнаних платіжних засобах — криптовалюти сюди не входять.

Як регулюється ринок кредитування в Україні: роль ліцензування та законних вимог

Усі фінансові установи, які надають кредити, мають працювати легально, дотримуючись законів і отримавши ліцензію від Національного банку України. Ця ліцензія є своєрідним «пропуском», який підтверджує, що компанія відповідає всім нормативним вимогам і знаходиться під контролем держави.

Законодавство чітко встановлює, що кредитори повинні діяти прозоро: умови кредиту мають бути зрозумілими для споживача, ставки — у межах дозволених норм, а інформація про всі платежі — відкритою.

Без ліцензії кредитувати офіційно заборонено. Якщо ж кредитор надає позики без неї — це порушення закону, і така діяльність вважається нелегальною. В такому випадку позичальник ризикує, адже його права не захищені належним чином, і він може стати жертвою шахрайства або неправомірних дій.

Саме тому, якщо ви плануєте брати кредит, обов’язково перевіряйте ліцензію компанії на сайті Національного банку України. Це допоможе уникнути проблем і убезпечить вас від сумнівних кредиторів, які працюють у тіні. З власного досвіду знаю, що відповідальний підхід до вибору кредитора — це перший крок до фінансової безпеки.

Вимагання боргів у крипто кредиторів: що говорить Кримінальний кодекс України

З мого досвіду, багато клієнтів стикаються з агресивними методами повернення боргів, які часто виходять за межі законних рамок. Саме тому важливо розуміти, що каже на цей рахунок Кримінальний кодекс України.

За статтею 189 Кримінального кодексу України вимагання карається штрафом, обмеженням волі або навіть позбавленням волі на строк до 5 років, якщо вимагання супроводжується погрозами або застосуванням насильства. Особливо серйозно караються випадки, коли погрози стосуються здоров’я чи життя боржника або його близьких.

Крім того, стаття 355 ККУ забороняє незаконне зайняття діяльністю, пов’язаною з наданням фінансових послуг, що безпосередньо стосується діяльності нелегальних крипто кредиторів.

Я наполегливо раджу всім, хто стикається з незаконними вимогами повернення боргів, не ігнорувати такі дії, а звертатися до поліції та правозахисників. Ваша безпека і захист ваших прав — це першочергове. Знайте свої права і не дозволяйте порушувати їх!

Головні ризики співпраці з нелегальними крипто кредиторами

Співпраця з нелегальними крипто кредиторами, такими як Cripci чи Bit Capital, несе в собі низку серйозних ризиків, про які я хочу розповісти з власного досвіду.

По-перше, відсутність ліцензії означає, що такі компанії працюють поза законом. Відповідно, ваші права як позичальника практично не захищені, і звертатися до офіційних регуляторів буде складно або навіть марно.

По-друге, умови кредитування часто непрозорі — високі відсотки, приховані комісії, а іноді й несправедливі штрафи. Через це загальна сума боргу може швидко зрости до непідйомних рівнів.

По-третє, методи стягнення боргів у таких компаній часто є агресивними та порушують закон — це і безперервні дзвінки, і психологічний тиск, і навіть погрози, які заборонені Кримінальним кодексом України.

Нарешті, через те, що кредити видаються у криптовалюті, з якою немає чіткого правового регулювання, ви ризикуєте втратити і гроші, і можливість захистити себе у суді.

З мого досвіду, найкращий спосіб уникнути цих проблем — звертатися лише до ліцензованих кредиторів та консультуватися з юристом перед укладанням будь-яких фінансових угод. Ваш захист — у знанні та обережності.

Як захистити себе від шахрайства і не стати жертвою крипто кредиторів

Щоб не стати жертвою шахрайства з боку крипто кредиторів, варто бути максимально уважним і обережним. Перш за все, ніколи не поспішайте підписувати будь-які договори, особливо якщо вони пов’язані з позиками у криптовалюті. Часто такі компанії працюють без ліцензій, пропонують непрозорі умови та ховають важливі деталі у дрібному шрифті.

Зверніться до юриста перед тим, як укласти угоду. Юрист допоможе детально проаналізувати умови договору, виявити можливі ризики та незаконні пункти, а також підкаже, як уникнути непотрібних проблем у майбутньому. Консультація фахівця дозволяє приймати обдумані рішення і не потрапляти в пастки недобросовісних кредиторів.

Крім того, юрист розповість, як правильно діяти, якщо ви вже стали жертвою шахрайства — як звертатися до поліції, подавати скарги до НБУ і відстоювати свої права у суді. Пам’ятайте, що знання і своєчасна допомога професіонала — це ваш найкращий захист у сучасному складному фінансовому світі.

Коваленко Володимир Сергійович