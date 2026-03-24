Денис Молотов
Наслідки удару по Вінниччині: загиблий і поранені
Фото: наслідки російської атаки на Вінничину / ДСНС Вінницької області / 24.03.2026

Окупаційні російські війська у вівторок, 24 березня, здійснили обстріл Вінницької області, внаслідок чого загинула одна людина та є численні поранені. Про це повідомила голова ОВА Наталя Заболотна та ДСНС Вінницької області.

📢 «Станом на зараз 11 поранених та 1 загиблий внаслідок масованої атаки на Вінниччину», – зазначила голова ОВА станом на 18:45 вечора. За її словами, всі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків удару.

Про атаку також повідомили в ДСНС України у Вінницькій області.

📢 «Сьогодні Вінниця зазнала ворожої атаки. Під прицілом — центр міста. Пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дві багатоповерхівки. Поранено 13 осіб, ще одна людина загинула. Пожежі в житловому секторі ліквідовано. Психологами ДСНС надано допомогу 36 людям», – йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ До ліквідації наслідків обстрілу залучено 92 рятувальники та 19 одиниць техніки. Підрозділи надзвичайників продовжують працювати на місцях та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, цього ж дня внаслідок атаки в Івано-Франківську загинули двоє людей. Також зафіксовано влучання у Львові, Тернополі та інших містах. Є інформація про постраждалих у різних регіонах.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

