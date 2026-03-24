Удар по Івано-Франківську: є жертви та руйнування

Денис Молотов
Фото: наслідки атаки рф на Івано-Франківськ / Суспільне / 24.03.2026

У Івано-Франківську внаслідок російської дронової атаки загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Про це повідомили в місцевій ОВА у вівторок, 24 березня.

📢 «Ще четверо людей постраждали, серед них – 6-річна дитина. Усім надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

За даними влади, ударом пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків. Також зазнали руйнувань близько 10 житлових будинків. На місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

В ефірі Суспільного міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що була спроба удару по одній з адміністративних будівель в місті.

📢 «На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. У перинатальному центрі всі були в укриттях. Залишилися живими й неушкодженими. Під час тривоги у підвальному приміщенні медзакладу приймали пологи у двох жінок», — сказав Марцінків.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня росія здійснила масовану атаку по Україні. Було застосовано 35 ракет і 392 дрони. Більшість повітряних цілей знищили сили Повітряні сили ЗСУ, однак зафіксовано влучання.

📢 «На жаль, бачимо, що ворог б’є також і вдень, намагається поцілити в центральну частину міста. Це — неподалік від центру міста була спроба удару», — додав Марцінків.

Загалом загинули чотири людини, десятки дістали поранення, руйнування зафіксовано в 11 областях. Вдень атаки продовжилися.

📊 Ударні безпілотники досягли західних регіонів, зокрема Львова, Івано-Франківська, Тернополю та інших міст. Є нові повідомлення про постраждалих.

☝️ У Повітряних силах ЗСУ заявили, що денна атака вже перевершила нічну за масштабами. Загалом ворог застосував понад 800 дронів протягом доби.

