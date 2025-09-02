Вівторок, 2 Вересня, 2025
Найбільші маневри року: у Польщі стартували військові навчання

Денис Молотов
У Польщі розпочалися масштабні військові маневри Iron Defender-25, які Генштаб ЗС Польщі називає найважливішими та найбільшими для країни у 2025 році. Про це повідомляє RMF24.

Масштаби навчань

Згідно з офіційними даними Генштаб ЗС Польщі повідомив 1 вересня про початок навчань Iron Defender-25. До тренувань залучено:

  • 30 тисяч військових Польщі та країн-союзників;
  • близько 600 одиниць військової техніки усіх родів військ;
  • підрозділи, задіяні на суші, на морі та в повітрі.

Навчання відбуватимуться на визначених полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах, а також поза їхніми межами.

Особливу увагу приділять:
  • використанню нових ударних та розвідувальних платформ;
  • практичному застосуванню уроків війни в Україні;
  • взаємодії з силами НАТО в умовах широкомасштабного конфлікту.

Маневри Iron Defender-25 проходять паралельно з російсько-білоруськими навчаннями «Запад-2025», які стартують цього ж місяця. За офіційними даними, у них братимуть участь 13 тисяч військових.

Також у Білорусі офіційно стартували раніше анонсовані масштабні навчання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Київ вже нагадав, що територія Білорусі у 2022 році була використана як плацдарм для повномасштабного вторгнення росії, і застеріг Мінськ від можливих провокацій.

