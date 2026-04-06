На росії підтвердили смерть генерала в авіатрощі Ан-26

Самознищений російський Ан-26 в окупованому Криму остаточно припинив існування високопоставленого російського військового. Серед загиблих підтверджено ліквідацію генерал-лейтенанта рф олександр отрощенко.

Про це заявив губернатор Мурманської області Андрій Чибіс під час оперативної наради, повідомляє інформаційний Телеграм-канал «Астра» з посиланням на російське ЗМІ «Інтерфакс».

📢 «Серед них (загиблих – ред.), у тому числі на жаль, командир змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Олександр Іванович Отрощенко, з яким ми буквально раніше за пару днів бачилися», — сказав губернатор Мурманської області.

Після оголошення цієї інформації члени уряду регіону вшанували загиблих хвилиною мовчання.

✈️ Дані про загиблих

Раніше Андрій Чибіс повідомляв, що серед жертв катастрофи є представники Північного флоту рф. Йшлося про так званих «воїнів-сєвєроморців».

Нагадаємо, увечері 31 березня над територією тимчасово окупованого Криму зник військово-транспортний літак рашистів Ан-26, який виконував плановий переліт. За різними даними російських відомств, на борту перебували до 30 осіб. Усі вони загинули.

Міноборони на росії, як попередню причину катастрофи, назвало технічну несправність. Водночас російські медіа повідомляли, що літак міг врізатися у скелю.

Згодом у соцмережах з’явилися повідомлення, що разом з олександром отрощенко на борту перебували шість офіцерів штабу, які також загинули. За цими даними, всі вони проходили службу у військовій частині в Сєвєроморську.

✅Таким чином, олександр отрощенко став 14-м генералом рф, який остаточно перестав існувати через неприродню смерть від початку повномасштабної війни проти України.