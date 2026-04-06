На росії підтвердили смерть генерала в авіатрощі Ан-26

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Самознищений російський Ан-26 в окупованому Криму остаточно припинив існування високопоставленого російського військового. Серед загиблих підтверджено ліквідацію генерал-лейтенанта рф олександр отрощенко.

Про це заявив губернатор Мурманської області Андрій Чибіс під час оперативної наради, повідомляє інформаційний Телеграм-канал «Астра» з посиланням на російське ЗМІ «Інтерфакс».

📢 «Серед них (загиблих – ред.), у тому числі на жаль, командир змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Олександр Іванович Отрощенко, з яким ми буквально раніше за пару днів бачилися», — сказав губернатор Мурманської області.

Після оголошення цієї інформації члени уряду регіону вшанували загиблих хвилиною мовчання.

✈️ Дані про загиблих

Раніше Андрій Чибіс повідомляв, що серед жертв катастрофи є представники Північного флоту рф. Йшлося про так званих «воїнів-сєвєроморців».

Нагадаємо, увечері 31 березня над територією тимчасово окупованого Криму зник військово-транспортний літак рашистів Ан-26, який виконував плановий переліт. За різними даними російських відомств, на борту перебували до 30 осіб. Усі вони загинули.

Міноборони на росії, як попередню причину катастрофи, назвало технічну несправність. Водночас російські медіа повідомляли, що літак міг врізатися у скелю.

Згодом у соцмережах з’явилися повідомлення, що разом з олександром отрощенко на борту перебували шість офіцерів штабу, які також загинули. За цими даними, всі вони проходили службу у військовій частині в Сєвєроморську.

✅Таким чином, олександр отрощенко став 14-м генералом рф, який остаточно перестав існувати через неприродню смерть від початку повномасштабної війни проти України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Втрати США за п’ять тижнів війни з Іраном

ВАЖЛИВО

Китай заробляє мільярди на перепродажі російського СПГ

ВАЖЛИВО

У Флориді аеропорт Палм-Біч назвуть на честь Трампа

ПОЛІТИКА

Херсон під обстрілами: авіаудари, дрони та артилерія, є жертви

ВІЙНА

Окупанти скидають з дронів гранати з небезпечними хімречовинами, у березні зафіксовано понад 400 випадків – Сили підтримки ЗСУ

ПОДІЇ

Суд заблокував будівництво зали Трапма у Білому домі

ПОДІЇ

В авіатрощі Ан-26 у Криму миттєво перестав існувати генерал рф – соцмережі

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 62 бої, ворог продовжує тиснути на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

У Нікополі росіяни вдарили дроном по автівці та вбили людину

ВІЙНА

Окупанти б’ють по Харкову реактивними дронами, є постраждалі

ВІЙНА

У Львові вбили працівника ТЦК ножем в шию

ВАЖЛИВО

Експорт російської нафти обвалився через удари дронів, що паралізували порти Балтії – Bloomberg

ПОДІЇ

Бізнес Луганщини та правила безпеки на підприємствах в умовах воєнного стану

ЛУГАНЩИНА

Удар по Харкову: серед постраждалих – дитина

ВІЙНА

У Криму впав Ан-26: 30 загиблих військових рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

