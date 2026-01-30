П’ятниця, 30 Січня, 2026
На росії пескову дозволили прокоментувати енергетичне перемир’я

Денис Молотов
Фото: речник кремля дмитро пєсков.

Президент США Дональд Трамп звернувся з особистим проханням до російського диктатора володимира путіна утриматися від ударів по Києву до 1 лютого. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков під час брифінгу, повідомляють російські пропагандистські медіа.

Напередодні пєсков заявляв, що «не може прокоментувати новини про ймовірне енергетичне перемир’я між рф та Україною». Вже 30 січня йому дозволили в кремлі дати коментарі:

📢 «Справді, президент Трамп звернувся з особистим проханням до “президента” путіна утриматися на тиждень — до 1 лютого — від завдання ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів», — сказав пєсков у коментарі російським пропагандистським медіа.

У представника кремля також уточнили, чи входить безпосередньо 1 лютого до періоду, про який ішлося у зверненні американського президента.

📢 «До 1 лютого», — коротко відповів пєсков.

Водночас він відмовився деталізувати, чи погодився путін на це прохання. А також чи йдеться про припинення всіх ударів або лише атак на енергетичну інфраструктуру.

📢 «Мені за деталями нема чого додати до вже сказаного. Хочу ще раз акцентувати, що йдеться про створення сприятливих умов для проведення переговорів», — резюмував речник кремля.

☝️ Нагадаємо, увечері 29 січня Дональд Трамп заявив, що нібито досяг домовленості з володимиром путіним щодо тимчасової відмови від обстрілів Києва та інших українських міст через сильні морози.

Пізніше шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з рф. Також згодом зробив окрему заяву, наголосивши, що Україна готова діяти виключно за принципом дзеркальності.

