Макрон спростував чутки про сварку з дружиною після відео з «ляпасом» у Ханої

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не сварився з дружиною Бріжит, коментуючи відео, на якому вона начебто вдарила його по обличчю перед виходом з літака в аеропорту Ханоя. Про це в понеділок, 26 травня, повідомило видання The Guardian.

📢 «У мене не було домашньої сварки з дружиною – це просто неправда», – наголосив Макрон у відповідь на запитання журналістів.

За словами президента Франції, те, що зафіксували на відео, – це «грайливий жест»:

📢 «Ми з Бріжит любимо веселитися та жартувати одне з одного», – пояснив політик.

👀 Інцидент викликав широкий резонанс у соцмережах та ЗМІ після появи відео, на якому видно, як Бріжит Макрон торкається обличчя чоловіка. Дехто трактував це як ляпас, що могло свідчити про сварку пари.

💬 Макрон також поскаржився на велику кількість відео, які «неправильно тлумачать», нагадавши інші подібні епізоди:

▪️ звинувачення у вживанні наркотиків після відео з серветкою в потязі до Києва, які активно поширювали російські пропагандисти;

▪️ дивну поведінку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, який під час зустрічі схопив візаві за палець і довго не відпускав.

☝️ Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували відеозапис із візиту Макрона до В’єтнаму. На ньому дружина президента ніби-то дає йому ляпас, перш ніж подружжя виходить з борту літака. Користувачі соцмереж почали активно обговорювати можливий конфлікт у президентській родині.

📌 Також раніше повідомлялось, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз очікує на укладення 30-денного перемирʼя в Україні “на суші, морі та в повітрі”. Однак росія має інші плани, що може спричинити посилення антиросійських санкцій.