Лідери ЄС вимагають пришвидшити процес вступу України

Європейська Рада заявила про готовність перейти до наступного етапу переговорів щодо членства України в ЄС та офіційно закликала негайно відкрити переговорні кластери. Відповідну заяву підтримали 25 лідерів Євросоюзу під час засідання в Брюссель 19 березня. У документі не брали участі Угорщина та Словаччина.

📢 «Після оцінки Комісії та враховуючи, що технічна робота з відкриття всіх кластерів у Раді просунулася, Європейська Рада запрошує Раду (Раду ЄС) негайно відкрити кластери, починаючи з кластера основ, відповідно до методології розширення та відповідно до підходу, що базується на заслугах», – йдеться у заяві.

Європейські лідери наголосили, що бачать майбутнє України та її громадян саме в Європейському Союзі. Також було відзначено прогрес, якого вдалося досягти навіть в умовах повномасштабної війни.

📢 «Європейська Рада вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин, та закликає до подальших необхідних реформ», – зазначається в документі.

☝️ Водночас процес офіційного відкриття переговорів наразі блокується окремими країнами, зокрема Угорщиною.

Раніше Україна отримала від ЄС повний перелік умов за останніми трьома переговорними кластерами. Таким чином, держава вперше в історії має повний пакет вимог для вступу до Євросоюзу.

Також, за наявними оцінками, Україна вже виконала близько 84% положень Угоди про асоціацію з ЄС. Водночас найменший прогрес зафіксовано у сфері фінансової співпраці та протидії шахрайству — близько 24%.

ℹ️ Переговорний процес щодо вступу до ЄС передбачає 35 розділів, з яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів. Їх відкриття відбувається поступово після проведення скринінгу законодавства країни-кандидата на відповідність нормам Євросоюзу.