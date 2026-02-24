Лідери ЄС і Північної Європи прибули до столиці України

До Києва для участі у заходах до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення прибули світові лідери — загалом 11 іноземних гостей високого рівня. Про це повідомив речник шостого президента Україн Сергій Никифоров, передає РБК-Україна.

📢 «До України прибули Президент Європейської Ради Антоніу Кошта, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір та, Міністр оборони Литви Робертас Каунас, Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Президент Фінляндії Александр Стубб. Ще багато країн та організації представлені на іншому рівні», — зазначив він.

За словами речника, шостий президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та іноземними делегаціями візьмуть участь у спільній молитві за Україну та вшанують пам’ять загиблих захисників.

☝️ Никифоров уточнив, що гості також відвідають об’єкт енергетичної інфраструктури, зруйнований російським обстрілом.

У столиці також заплановано засідання «коаліції охочих», а також саміт «Україна — країни Північної Європи та Балтії».

📢 «З нагоди четвертої річниці повномасштабної війни рф в Києві 24 лютого відбудеться засідання коаліції охочих й саміт “Україна – країни Північної Європи та Балтії”», — повідомив речник ОП Сергій Никифоров.

1 з 8

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до Києва.