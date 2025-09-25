Кіберфахівці паралізували роботу платіжної системи на росії

Четвер, 25 Вересня, 2025
Денис Молотов
Внаслідок масштабної операції кіберфахівців Головного управління розвідки (ГУР) України було паралізовано роботу російської національної платіжної системи «СБП». Про це агенції «Інтерфакс-Україна» повідомили джерела у розвідці.

За їхніми даними, DDOS-атака була спрямована не лише на платіжну систему «СБП», а й на провайдера «ТрансТелеКом». Через це багато росіян не змогли проводити миттєві грошові перекази та оплачувати покупки онлайн.

У соцмережах жителі Єкатеринбурга масово скаржилися на проблеми з оплатою проїзду у громадському транспорті та неможливість розрахунку на автозаправних станціях.

Кібератака також спричинила перебої у роботі інтернету та інтерактивного телебачення, залишивши без зв’язку сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у різних регіонах на росії.

Орієнтовні економічні збитки від цієї атаки на систему «СБП» становлять до $30 млн.

Також повідомлялося, що кіберфахівці ГУР здійснили атаку на групу компаній «Філанко» — великого надавача інтернет- та хостинг-послуг, який обслуговує понад 20 тисяч клієнтів. Серед них оператори «Білайн», МГТС, телеканал «24тв» та навіть російські силові структури.

Нагадаємо, раніше українські кіберфахівці провели багатоденну спецоперацію проти окупаційної влади Криму, яка завершилася повним доступом до їхніх серверів та отриманням великих обсягів розвідувальних даних.

