Канада передасть Україні озброєння на $700 млн вже у вересні – прем’єр Марк Карні

У День Незалежності України, 24 серпня, прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив у Києві про масштабний пакет підтримки для України. Йдеться про передачу озброєння на понад 1 мільярд канадських доларів (більше ніж 700 мільйонів доларів США), яке надійде вже у вересні.

Карні виступив під час урочистостей у центрі столиці й нагадав, що на саміті G7 у червні Канада пообіцяла виділити 2 мільярди канадських доларів військової допомоги. Частину цієї суми вирішили спрямувати безпосередньо на формування нового пакета озброєнь для української армії.

📢 «На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів (канадських – ред.) військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд з цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця», – заявив прем’єр-міністр Канади.

Крім військової допомоги, Канада також планує надати десятки мільйонів канадських доларів на інші сфери підтримки. Серед пріоритетів – екстрена медична допомога для цивільного населення, облаштування сучасних бомбосховищ, а також фінансування проєктів, спрямованих на зміцнення місцевої демократії. Зокрема, йдеться про посилення захисту від кібератак і розвиток цифрової безпеки.

Карні окремо підкреслив важливість гуманітарного напряму:

📢 «Як співголова Міжнародної коаліції з повернення українських дітей Канада посилить співпрацю з Україною, європейськими партнерами та Сполученими Штатами, щоб забезпечити негайне і безумовне повернення українських дітей», – заявив він.

Нова хвиля допомоги стала логічним продовженням підтримки, яку Канада надає Україні з початку повномасштабного вторгнення росії. Раніше було повідомлено, що Оттава приєднається до ініціативи PURL, яка забезпечує закупівлю й постачання американського озброєння для українських сил оборони. Про це інформував міністр оборони України Денис Шмигаль.

Вересень обіцяє стати важливим місяцем для зміцнення обороноздатності України. Поставка дронів, боєприпасів та бронетехніки від Канади доповнить міжнародні ініціативи союзників і посилить українські можливості протистояти російській агресії. Водночас гуманітарні й соціальні проєкти, профінансовані Канадою, мають допомогти громадянам у найскладніших умовах війни.

☝️ Також нагадаємо, що Уряд Норвегії оголосив про масштабну оборонну допомогу Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере 24 серпня, Осло виділить близько 7 млрд норвезьких крон, що дорівнює приблизно $696 млн, на постачання сучасних систем протиповітряної оборони.