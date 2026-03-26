Іран: заяви США про переговори свідчать про їхню поразку

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що між Тегераном і Вашингтоном відсутні повноцінні переговори. За його словами, заяви США про діалог фактично підтверджують їхній програш. Про це повідомляє CNN у середу, 25 березня.

Арагчі вважає, що зміна риторики Вашингтона після вимог «беззастережної капітуляції» свідчить про визнання невдачі американської сторони.

Він також підтвердив, що останнім часом Іран отримував звернення від США через посередництво дружніх держав. Водночас міністр наголосив, що йдеться лише про обмін повідомленнями для висловлення позицій чи попереджень, а не повноцінними переговорами.

📢 «Це лише обмін повідомленнями для висловлення позицій чи попереджень, а не повноцінні переговори», — зазначив він в ефірі державного телебачення.

За словами Арагчі, отримані пропозиції вже передані вищому керівництву Ірану, яке за необхідності сформує офіційну позицію.

Водночас у Білому домі заявляють про активну підготовку до переговорів, попри те, що Тегеран поки не підтримав запропонований США план із 15 пунктів щодо завершення конфлікту.

⚠️ Нагадаємо

Останнім часом між Іраном і США відбувалися непрямі контакти, однак офіційні переговори не проводилися.

США передали Ірану пропозицію з 15 пунктів, спрямовану на врегулювання конфлікту. Також повідомлялося, що Пакистан намагається виступити посередником у налагодженні діалогу між сторонами.

Крім того, у вівторок Дональд Трамп заявив про «жест доброї волі» з боку Ірану, назвавши його коштовним «подарунком», який вже вплинув на дипломатичні ініціативи щодо припинення конфлікту.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Справу щодо захоплення судна “Сапфір” передали до суду: підозрюють трьох військових рф

ПОДІЇ

Сирський заявив про провал російських спроб наступу з “м’ясними штурмами” – втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів

ПОДІЇ

США розглядають операцію з вилучення ядерних матеріалів у Ірану — ЗМІ

ПОЛІТИКА

росія постачає Ірану дрони та зброю на для війни — FT

ВАЖЛИВО

Українські сили уразили ключові нафтові об’єкти рф

ВАЖЛИВО

Луганщина посилює співпрацю щодо ветеранської політики

ЛУГАНЩИНА

«Діалог з громадами»: розвиток медицини в умовах війни на 2026 рік

ЛУГАНЩИНА

Фіцо підтримав Орбана у питанні кредиту ЄС для України

ВАЖЛИВО

Балтійські порти рф призупинили роботу після ударів

ВАЖЛИВО

Грошову підтримку отримали ще 53 мешканці Рубіжанської громади

ЛУГАНЩИНА

Ірландія змінює програму підтримки українців: виплати зменшать

СУСПІЛЬСТВО

Зустріч диктаторів: Лукашенко прибув до Кім Чен Ина

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 146 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,2 тис. дронів

ВІЙНА

Іран запросив у США переговори для уникнення ударів – Трамп

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

