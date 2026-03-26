Іран: заяви США про переговори свідчать про їхню поразку

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що між Тегераном і Вашингтоном відсутні повноцінні переговори. За його словами, заяви США про діалог фактично підтверджують їхній програш. Про це повідомляє CNN у середу, 25 березня.

Арагчі вважає, що зміна риторики Вашингтона після вимог «беззастережної капітуляції» свідчить про визнання невдачі американської сторони.

Він також підтвердив, що останнім часом Іран отримував звернення від США через посередництво дружніх держав. Водночас міністр наголосив, що йдеться лише про обмін повідомленнями для висловлення позицій чи попереджень, а не повноцінними переговорами.

📢 «Це лише обмін повідомленнями для висловлення позицій чи попереджень, а не повноцінні переговори», — зазначив він в ефірі державного телебачення.

За словами Арагчі, отримані пропозиції вже передані вищому керівництву Ірану, яке за необхідності сформує офіційну позицію.

Водночас у Білому домі заявляють про активну підготовку до переговорів, попри те, що Тегеран поки не підтримав запропонований США план із 15 пунктів щодо завершення конфлікту.

Останнім часом між Іраном і США відбувалися непрямі контакти, однак офіційні переговори не проводилися.

США передали Ірану пропозицію з 15 пунктів, спрямовану на врегулювання конфлікту. Також повідомлялося, що Пакистан намагається виступити посередником у налагодженні діалогу між сторонами.

Крім того, у вівторок Дональд Трамп заявив про «жест доброї волі» з боку Ірану, назвавши його коштовним «подарунком», який вже вплинув на дипломатичні ініціативи щодо припинення конфлікту.