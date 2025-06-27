Іран визнав серйозні наслідки ударів США по ядерних об’єктах

Іран підтвердив значні наслідки після авіаударів США по своїй ядерній інфраструктурі. Міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Арагчі визнав, що об’єкти зазнали «масштабних і серйозних» пошкоджень, повідомляє CNN.

📢 «Мушу сказати, що пошкодження є масштабними і серйозними. Однак питання щодо того, чи мають інспектори МАГАТЕ прибути для повного ознайомлення з ситуацією, повинно вирішуватися відповідно до закону, ухваленого парламентом», — заявив очільник іранської дипломатії.

☝️За його словами, остаточне рішення про допуск представників Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалюватиме Вища рада національної безпеки Ірану.

Про те, що ядерна програма Ірану зазнала таких ушкоджень після ударів Сполучених Штатів, повідомляв й спеціальний представник президента США з Близького Сходу Стіва Віткофф. Він жорстко відреагував на критичні матеріали американських медіа. За словами посадовця, – її відновлення буде практично неможливим.

📌 Напередодні Іран офіційно оголосив про припинення співпраці з МАГАТЕ. Це стало можливим після ухвалення відповідного закону парламентом та його затвердження Радою вартових ісламської революції. Прийнятому документу надано статус обов’язкового для виконання.

📌 Ударів по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану Сполучені Штати завдали у відповідь на останні військові дії Тегерана проти союзників Вашингтона в регіоні. У США твердять, що ці атаки мали за мету суттєво підірвати ядерний потенціал Ірану.

Водночас аналітики припускають, що ключові компоненти програми не були знищені.