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Іран готує стратегічний план знищення Ізраїлю – МЗС

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран готує стратегічний план знищення Ізраїлю - МЗС

Глава ізраїльського МЗС Гідеон Саар поінформував Раду Безпеки ООН про загрозу з боку Ірану. Він заявив, що Іран має стратегічний план знищення Ізраїлю. Відповідне звернення міністр оприлюднив на платформі X (колишній Twitter) у середу, 18 червня.

📢 «Іран має стратегічний план ліквідації Ізраїлю. Ізраїль не може і не буде миритися з загрозою винищення!», — наголосив Саар, додавши до допису копію листа, адресованого членам Радбезу.

📄 У документі йдеться, що останні дії Ізраїлю проти Ірану стали реакцією на «критичний розвиток іранської ядерної програми». Як зазначено у зверненні, атака була покликана «відвернути неминучу загрозу нових ракетних і проксі-атак», які Тегеран, за версією ізраїльської сторони, готував проти єврейської держави.

☝️ Саар підкреслив, що рішення про застосування сили було ухвалене як «крайній захід». Це вирішено лише після того, як дипломатичні зусилля не дали результату.

🕛 Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану. Були завдані удари по ядерних об’єктах, військовій інфраструктурі та підрозділах іранських збройних сил. Офіційний Єрусалим пояснив дії тим, що Іран «небезпечно близький» до створення ядерної бомби.

У відповідь Іран заперечив звинувачення у розробці ядерної зброї та завдав масованого удару у відповідь, випустивши по території Ізраїлю сотні балістичних ракет.

Попри спроби окремих міжнародних посередників зупинити ескалацію, станом на 18 червня обидві сторони продовжують обмін ракетними ударами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що головною метою операції є знищення іранської ядерної програми, усунення його ракетних можливостей і «вісі терору», до якої Ізраїль відносить підтримувані Тегераном угруповання на Близькому Сході.

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