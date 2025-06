Іран готує стратегічний план знищення Ізраїлю – МЗС

Глава ізраїльського МЗС Гідеон Саар поінформував Раду Безпеки ООН про загрозу з боку Ірану. Він заявив, що Іран має стратегічний план знищення Ізраїлю. Відповідне звернення міністр оприлюднив на платформі X (колишній Twitter) у середу, 18 червня.

📢 «Іран має стратегічний план ліквідації Ізраїлю. Ізраїль не може і не буде миритися з загрозою винищення!», — наголосив Саар, додавши до допису копію листа, адресованого членам Радбезу.

📄 У документі йдеться, що останні дії Ізраїлю проти Ірану стали реакцією на «критичний розвиток іранської ядерної програми». Як зазначено у зверненні, атака була покликана «відвернути неминучу загрозу нових ракетних і проксі-атак», які Тегеран, за версією ізраїльської сторони, готував проти єврейської держави.

Iran has a strategic plan to eliminate Israel. Israel cannot and will not accept the threat of extermination!

My letter to the UN Security Council, exposing Iran’s malign plans to annihilate Israel -> pic.twitter.com/cd06qGPygL

