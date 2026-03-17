ЄС не готовий відновлювати відносини з росією — Каллас

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Відносини з рф залишаються принциповим питанням для Європейського Союзу. Заклики до їх нормалізації не знаходять підтримки серед європейських лідерів. Про це у вівторок, 17 березня, у Брюсселі заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

За її словами, вона не бачить жодних ознак того, що лідери ЄС підтримують ідею повернення до звичних відносин із росією.

Раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив про необхідність нормалізації відносин із москвою та припустив, що частина європейських політиків погоджується з ним непублічно.

Втім ця позиція суперечить офіційній лінії Європейський Союз, яка передбачає жорстку політику щодо росії через війну проти України та поступову відмову від російських енергоносіїв.

☝️ Каллас наголосила, що брала участь у закритих зустрічах європейських лідерів і не спостерігала подібних настроїв. Вона також застерегла від спроб повернутися до звичайної співпраці з Росією.

📢 «Якщо ми просто повернемося до звичайного ведення справ, ми отримаємо більше того самого – більше воєн. Ми вже бачили це раніше, тому маємо бути дуже пильними і не давати росії те, чого вона хоче, тому що її апетит тільки зростатиме», – заявила вона.

Після хвилі критики Барт де Вевер уточнив свою позицію. Політик зазначив, що підтримує нормалізацію відносин лише після досягнення угоди про завершення війни в Україні.

📌 Раніше президент Франція Емманюель Макрон заявляв про можливість відновлення прямих переговорів із керівництвом рф у разі безрезультатності мирних зусиль США.

Згодом дипломатичний радник французького лідера Емманюель Бонн провів зустріч із російськими посадовцями у москві. Французькі чиновники наполягали на тому, що європейські країни повинні бути представлені за столом мирних переговорів.

📢 «Відповідь ушакова на це питання була фактично такою: “Вибачте, насправді ні, ми не хочемо, йдіть ви нах*й», – розповів високопоставлений європейський дипломат.

Водночас глава мзс рф сергій лавров заявив про наявність неофіційних контактів з окремими європейськими лідерами щодо завершення війни проти України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти планують переселити понад 100 тисяч рашистів на ТОТ України

СУСПІЛЬСТВО

Румунія схвалила розміщення військ США на своїх базах

ПОЛІТИКА

Дев’ятирічного хлопчика катували місяцями: у Києві підозрюють посадовицю

КРИМІНАЛ

СНУ ім. В. Даля представив концепцію екосистеми розвитку людського потенціалу Луганщини

ОСВІТА

ООН визнала депортацію українських дітей росією воєнним злочином

ВАЖЛИВО

Форум з національного спротиву зібрав представників влади та експертів

ЛУГАНЩИНА

США видали ліцензію на продаж російської нафти – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Мерц: наземна операція Ізраїлю проти Лівану погіршить ситуацію

ПОЛІТИКА

Генштаб повідомив про серію ударів по інфраструктурі армії рф

ВАЖЛИВО

Співробітників СБУ підозрюють у спробі отримати хабар у сотні тисяч доларів

ВАЖЛИВО

Забруднення Дністра після атаки рф – які регіони постраждали найбільше

ПОДІЇ

У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка

КРИМІНАЛ

Український аналог ATACMS – яка вона, нова балістична ракета FP-7

ПОДІЇ

Маніпуляція: Будапешт вийшов на найбільший «Марш миру» «проти війни та шантажу Зеленського»

СТОПФЕЙК

Дрон рф атакував маршрутку в Херсоні: десятки постраждалих

ВАЖЛИВО
