ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Глава МЗС Ірану заперечив прохання про переговори з США

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Іран не ініціював переговори зі Сполученими Штатами, а повідомлення про можливе звернення щодо припинення вогню не відповідають дійсності. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час інтерв’ю програмі Face the Nation на телеканалі CBS News, повідомляє BBC.

За його словами, Тегеран ніколи не звертався до Вашингтона з проханням про перемир’я чи початок переговорів. Арагчі наголосив, що Іран не бачить підстав для діалогу після того, як США вирішили атакувати його країну.

📢 «Ми не бачимо жодної причини, чому ми повинні розмовляти з американцями, адже ми розмовляли з ними, коли вони вирішили напасти на нас. Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, і ми будемо продовжувати нашу самооборону», – сказав іранський міністр.

Заява глави іранського МЗС стала відповіддю на слова президента США Дональда Трампа, який раніше заявив про неготовність його адміністрації укладати угоду з Іраном щодо припинення війни.

За словами Трампа, «умови потенційної домовленості наразі не є достатньо прийнятними».

Водночас американський президент стверджував, що Іран нібито прагне досягти відповідної угоди. Однак він не уточнив, які саме умови могли б задовольнити Вашингтон.

📌 Раніше голова Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт заявляв, що війна між США та Іраном може тривати від чотирьох до шести тижнів. При цьому він наголосив, що остаточне рішення щодо завершення конфлікту має ухвалювати президент США Дональд Трамп.

👉 Також нагадаємо, що Моджтаба Хаменеї, якого медіа називають новим верховним лідером Ірану, може перебувати у москві. Туди його, нібито, перевезли російським військовим літаком у межах секретної операції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повідомлено про нові знеструмлення у чотирьох областях

ВАЖЛИВО

Україна може отримати 30 млрд євро без погодження всіх країн ЄС

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Бухареста з офіційним візитом

ВАЖЛИВО

На фронті за добу сталось понад 150 бойових зіткнень – Генштаб

ВІЙНА

Трамп назвав Зеленського останньою людиною, від якої США потрібна допомога

ПОЛІТИКА

В Ірані вважають всю територію України «законною ціллю»

ВАЖЛИВО

Як захистити сімейний бюджет у разі травми

СУСПІЛЬСТВО

Паралімпійці України виграли срібло у командній лижній гонці

СПОРТ

Іранський генерал отримав підозру за допомогу рф запустити виробництво “шахедів” – Генпрокурор

ПОДІЇ

Макрон про відновлення «Дружби» і надання Україні 90 млрд євро

ВЛАДА

Землетрус біля супервулкана Кампі Флегрей викликав занепокоєння вчених

ПОДІЇ

Форум з національного спротиву зібрав представників влади та експертів

ЛУГАНЩИНА

На Закарпатті затримали чоловіків, які палицями били по авто ТЦК

КРИМІНАЛ

На росії оштрафували та посилили блокування Telegram

ПОДІЇ

На фронті відбулось понад 120 бойових зіткнень, ворог запустив 3,4 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип