Глава МЗС Ірану заперечив прохання про переговори з США

Іран не ініціював переговори зі Сполученими Штатами, а повідомлення про можливе звернення щодо припинення вогню не відповідають дійсності. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час інтерв’ю програмі Face the Nation на телеканалі CBS News, повідомляє BBC.

За його словами, Тегеран ніколи не звертався до Вашингтона з проханням про перемир’я чи початок переговорів. Арагчі наголосив, що Іран не бачить підстав для діалогу після того, як США вирішили атакувати його країну.

📢 «Ми не бачимо жодної причини, чому ми повинні розмовляти з американцями, адже ми розмовляли з ними, коли вони вирішили напасти на нас. Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, і ми будемо продовжувати нашу самооборону», – сказав іранський міністр.

Заява глави іранського МЗС стала відповіддю на слова президента США Дональда Трампа, який раніше заявив про неготовність його адміністрації укладати угоду з Іраном щодо припинення війни.

За словами Трампа, «умови потенційної домовленості наразі не є достатньо прийнятними».

Водночас американський президент стверджував, що Іран нібито прагне досягти відповідної угоди. Однак він не уточнив, які саме умови могли б задовольнити Вашингтон.

📌 Раніше голова Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт заявляв, що війна між США та Іраном може тривати від чотирьох до шести тижнів. При цьому він наголосив, що остаточне рішення щодо завершення конфлікту має ухвалювати президент США Дональд Трамп.

