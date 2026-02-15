Неділя, 15 Лютого, 2026
Генсек НАТО заявив про «шалені втрати» рф в Україні

Денис Молотов
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / 14.02.2026 / Мюнхен / Німеччина.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росія зазнає колосальних втрат у війні проти України. За його словами, лише за останні два місяці рф втратила близько 65 тисяч військових. Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Reuters.

Рютте наголосив, що масштаби втрат російської армії свідчать про високу інтенсивність бойових дій та складну ситуацію для москви.

Окремо під час панельної дискусії він підкреслив, що Альянс залишається достатньо сильним, аби стримувати можливу агресію.

📢 «Ми виграємо кожну битву з росією, якщо вони нападуть на нас зараз, і ми повинні переконатися, що через два, чотири, шість років буде так само», — зазначив генсек.

🛡️ Про силу НАТО і пропаганду рф

Марк Рютте закликав не піддаватися російській пропаганді, яка намагається створити образ рф як «могутнього ведмедя». За його словами, реальні темпи просування російських військ в Україні більше нагадують «швидкість садового равлика».

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський провів у Мюнхені зустріч із Марком Рютте, під час якої сторони обговорили наповнення програми PURL.

Також 5 лютого генсек НАТО відвідав Чернігівську область. Зокрема село Ягідне, де у 2022 році російські військові утримували в підвалі школи сотні місцевих жителів.

👉 Державний секретар США Марко Рубіо у суботу, 14 лютого, під час зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки» запевнив, що Сполучені Штати налаштовані на продовження переговорів із метою завершення війни в Україні.

