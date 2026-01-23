П’ятниця, 23 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Diehl Defence підтвердила замовлення України на 18 систем ППО IRIS-T

Денис Молотов
Diehl Defence підтвердила замовлення України на 18 систем ППО IRIS-T
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Україна замовила 18 комплексів протиповітряної оборони IRIS-T у німецького виробника Diehl Defence. Про це повідомив генеральний директор компанії Гельмут Раух, інформує Deutsche Welle у п’ятницю, 23 січня.

За словами очільника компанії, нині в Україні вже експлуатуються дев’ять систем ППО IRIS-T, і українська сторона зацікавлена у збільшенні кількості вогневих одиниць. У зв’язку з цим Diehl Defence планує суттєво наростити виробничі потужності для випуску пускових установок систем IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, які призначені відповідно для середнього та малого радіуса дії.

📢 «У середньостроковій перспективі ми плануємо розширити виробництво до 16 вогневих установок — приблизно за два роки. Якщо ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, то зможемо ще більше збільшити обсяги виробництва», — заявив Раух.

Він також уточнив, що вже у 2026 році компанія планує виготовити до 10 пускових установок для систем IRIS-T.

☝️ Окрім цього, Diehl Defence працює над створенням нової ракети IRIS-T SLX, дальність дії якої сягатиме 80 кілометрів. За словами Рауха, зацікавленість у новій розробці вже висловила Німеччина, а Єгипет оформив замовлення на ці ракети. Очікується, що серійне виробництво IRIS-T SLX розпочнеться у 2029 році.

📌 Нагадаємо, у березні 2025 року Україна підписала меморандум про співпрацю з Diehl Defence, який передбачає збільшення постачань ракет і систем IRIS-T утричі.

👉 Раніше стало відомо, що 16 січня Україна отримала ракетне озброєння для зенітних ракетних комплексів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака рф на енергетику: без світла споживачі в кількох регіонах

ВАЖЛИВО

В Абу-Дабі відбуваються переговори Україна—США—рф

ВАЖЛИВО

Прем’єр Чехії купив глобус, щоб побачити Гренландію

ПОЛІТИКА

На Львівщині стріляли в бус ТЦК: оголошено підозру чоловіку

КРИМІНАЛ

365 «перемог» Дональда Трампа на рік

ПОЛІТИКА

Посадовицю ТЦК викрили на вимаганні грошей у матері загиблого військового

КРИМІНАЛ

Фейк: Очільник «Репортерів без кордонів» закликав Трампа провести операцію проти Макрона за розкрадання американської допомоги Україні

СТОПФЕЙК

Пакет процвітання для України на фінальній стадії — фон дер Ляєн

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося майже 200 бойових зіткнень, окупанти задіяли 2862 дрони-камікадзе

ПОДІЇ

У Татарстані на росії підліток напав з ножем на працівницю ліцею

ПОДІЇ

Після ДТП з кадировим до москви вилетіли два літаки

ПОДІЇ

На Львівщині затримали чоловіка: знімав порно з неповнолітньою

КРИМІНАЛ

Фейк: У Броварах міська влада вручила вдові загиблого військового похідний котел

СТОПФЕЙК

Повітряні сили відбили атаку рф з сотень БпЛА та десятків ракет

ВАЖЛИВО

Нічна атака рф по Києву: масштабні відключення тепла і води

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ