Diehl Defence підтвердила замовлення України на 18 систем ППО IRIS-T

Україна замовила 18 комплексів протиповітряної оборони IRIS-T у німецького виробника Diehl Defence. Про це повідомив генеральний директор компанії Гельмут Раух, інформує Deutsche Welle у п’ятницю, 23 січня.

За словами очільника компанії, нині в Україні вже експлуатуються дев’ять систем ППО IRIS-T, і українська сторона зацікавлена у збільшенні кількості вогневих одиниць. У зв’язку з цим Diehl Defence планує суттєво наростити виробничі потужності для випуску пускових установок систем IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, які призначені відповідно для середнього та малого радіуса дії.

📢 «У середньостроковій перспективі ми плануємо розширити виробництво до 16 вогневих установок — приблизно за два роки. Якщо ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, то зможемо ще більше збільшити обсяги виробництва», — заявив Раух.

Він також уточнив, що вже у 2026 році компанія планує виготовити до 10 пускових установок для систем IRIS-T.

☝️ Окрім цього, Diehl Defence працює над створенням нової ракети IRIS-T SLX, дальність дії якої сягатиме 80 кілометрів. За словами Рауха, зацікавленість у новій розробці вже висловила Німеччина, а Єгипет оформив замовлення на ці ракети. Очікується, що серійне виробництво IRIS-T SLX розпочнеться у 2029 році.

📌 Нагадаємо, у березні 2025 року Україна підписала меморандум про співпрацю з Diehl Defence, який передбачає збільшення постачань ракет і систем IRIS-T утричі.

👉 Раніше стало відомо, що 16 січня Україна отримала ракетне озброєння для зенітних ракетних комплексів.