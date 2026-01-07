Черги, приниження і страх втратити пенсію: реалії ідентифікації для ВПО

За один день до кінця року і закінчення визначеного законом терміну так званої “фізичної ідентифікації” в ПФУ все ж знайшлась людина, яка чітко зазначила те, що ми вже довгий час намагаємось довести іншим працівникам ПФУ, які вимагають проходження ідентифікації у пенсіонерів, що виїхали з окупованих територій і наразі проживають на підконтрольній Україні території.

Новорічний подарунок від Пенсійного фонду України

Отже, в своєму вчорашньому коментарі на каналі “Перший” Заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко, відповідаючи на питання журналістки, зазначила:

Ірина Ковпашко: “Визначено право і обов’язок пройти таку фізичну ідентифікацію на сьогодні двом категоріям людей. Це ті, які отримують виплати і перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також ті пенсіонери чи отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном. І для них фізична ідентифікація має проводитися з певною періодичністю не рідше, ніж один раз на рік, тобто в цьому році це до 31 грудня 2025 року.”

Ведуча: “Пані Ірино, уточнення. Ідентифікацію мають пройти ті пенсіонери, які за кордоном і внутрішньо переміщені особи?”

Ірина Ковпашко: “Не зовсім так. Ті, хто тимчасово перебуває за кордоном… І друга категорія — це не внутрішньо переміщені особи, тому що внутрішньо переміщені особи — ті, хто залишили тимчасово окуповану територію і перемістилися на підконтрольну територію. Це якраз ті, хто залишився проживати на тимчасово окупованій території і продовжує отримувати виплати на банківські рахунки.”

Прикро, що те ж Правління ПФУ своєчасно не посприяло доведенню до своїх працівників на місцях відповідної інформації, а ті, своєю чергою, не знайшли часу ознайомитись з вимогами постанови 299 від 11.02.2025 року або просто вирішили діяти на свій розсуд, незважаючи на те, що ці дії змусили вистоювати в чергах сотні тисяч пенсіонерів, серед яких є хворі і навіть не здатні пересуватись літні люди, примусили їх нервувати через неможливість пройти ідентифікацію через ту ж “Дію”, лякали їх припиненням пенсійних виплат.

Дуже сподіваюсь, що у 2026 році ця ганебна практика буде припинена і органи ПФУ будуть діяти чітко у відповідності до існуючого законодавства.

Ну а поки що можете сприймати це коротке відео як такий собі новорічний подаруночок від Пенсійного фонду України.

Дайджест ідентифікації

Дуже прикро, що роз’яснення заступниці Голови правління ПФУ Ірини Ковпашко, в якому була чітко зазначена відсутність обов’язку проходження ідентифікації пенсіонерами, які виїхали з окупованих територій і зараз проживають на підконтрольній Україні території, з’являються тільки в останні дні терміну цієї ідентифікації. І ще гірше, що навіть такі роз’яснення керівників ПФУ жодним чином не впливають на роботу органів ПФУ на місцях. І ніякі посилання на норми законів і постанов були не в змозі зупинити те, через що змусили проходити літніх людей наприкінці минулого року. Я зібрав тільки декілька коментарів, які демонструють цей процес та його абсурдність у всій “красі”. А також продовжують тему дискримінації громадян України, яких уряд наділив почесним статусом “ВПО з ТОТ”, забувши при цьому надати цим людям хоча б мінімальну державну підтримку.

! Коментарі користувачів Facebook публікуються без змін, зберігаючи авторську лексику, стиль та мову. Висловлені думки є особистими позиціями їхніх авторів.

Виктория Чулкова

Мій дідусь 95 років завжди жив тут нікуди не виїжджав та заставили проходить відеоідентифікацію, на якій працівниця ПФУ знущалася з нього, орала, щоб він тримав паспорт рівніше.

Ludmilla Anatolievna

Нас змусили о 5-й ранку в живій черзі з маломобільними стариками чекати черги. Це знущання!

Irina Panasenko

Що робити з такими робітниками, як, наприклад, в Одесі: я вчора була на прийомі і задала питання про ідентифікацію, навіщо вимагають її проходити тим, хто живе на підконтрольній території? На це співробітниця ПФ мені відповіла, що я нічого не зрозуміла, і що ідентифікація обов’язкова для УСІХ, хто в паспорті має прописку на ТОТ, де б він зараз не мешкав, хоч в урядовому кварталі.

Любов Борисенко-Липова

Ми з чоловіком ВПО з Донецької області, з тієї частини, що не була в окупації, але якщо чують, звідки ми – то проходити ідентифікацію обов’язково. Наразі ми знаходимось в Дніпропетровській області, але така сама картина в Херсонській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській областях. Пишу саме за ці області, бо там зараз живуть люди з нашої вулиці.

Андрей Андрей

Мене, діючого військового ЗСУ, ВПО з Авдіївки, ГУ ПФУ в Донецькій області змусило пройти ідентифікацію, бо я виїхав з окупованої території. Це мені офіційно написали у месенжері!!!

Векшина Елена

…Я теж стикнулась з таким, потім подзвонила на гарячу ліні, там мені все по полочкам жіночка розложила. Прихожу в ПФ, кажу, на гарячій лінії сказали, що правильно так і так…. у відповідь, ну, от хай гаряча лінія вам і оформлює документи…

Виталий Кузьмин

А ще вражає, коли пенсіонер ВПО весь час працює, відповідно весь час йдуть відрахування ЄСВ з його зарплатні до ПФУ. Але все одно подзвонили з вимогою щ’явитись на ідентифікацію.

Iirina Orlova

Я теж жодного дня не була в окупації… Так склалися обставини, що я поїхала лікуватися і мене там застала війна і я більше не повернулася в окуповане місто!.. Працюю у двох державних установах, відраховуються податки на ПФ України, а отримала листа,щоб пройти ідентифікацію!..

Віра Пригода

Я телефонувала на гарячу лінію ПФ, сказала що виїхала з ТОТ ще в серпні 2022, мені сказали проходити. Пройшла.

Елена Ивченко

Одинадцятого грудня особисто дзвонила в Пенсійний фонд України. Я ВПО, працюючий пенсіонер, вже другий місяць на лікарняному (через пенсійний проходять і податки і лікарняний), відповіли, що потрібно проходити.

Larysa Karbysheva

Виїхали з Донецька 11,5 років назад, 8 років нерухомість в Києві, реєстрація. Але в разі не проходження ідентифікації пенсію не виплачують зразу ж

Наталія Ціпіньо

У мене дві бабусі – одній 93 роки, а другій 97 років. ВПО з 2022р. Ця поїздка у Пенсійний фонд забрала у них багато сил, здоров’я і спокій.

Валентина Кий

У нас не окупована територія, прифронтова зона і ми ВПО. Так нам сказали в ПФУ м.Дніпро, що обов’язково проходити ідентифікацію, ще й змусили чоловіка, інв.1 групи до них тягти. Я читала постанову, розумію, що це протизаконно, але що кому доведеш? Захочуть, заблокують виплати, так як і виплати ВПО.

Natalya Lukyanchikova

Поділюся досвідом….Це просто жах! Мамі 76 років хотіла пройти сама у пенсійному фонді. Два дні стояла під дверима. Не вийшло. Під час тривог фонд не працює. Я вирішила її зареєструвати онлайн… Пройшов місяць, дзвонять. А далі мільйон питань, незрозумілих питань для пенсіонера… Мені було б досить відео з людиною, яка тримає свій паспорт. Але в пенсійному не шукають легких шляхів…

Олег Присяжнюк

Мою маму ми вивезли з Маріуполя 20 березня 2022 року. Зараз їй 84 роки. Стан здоров`я наразі такий, що вона потребує постійного догляду: лежача (артроз колінних суглобів), сліпа на обидва ока (глаукома), прогресуюча деменція (когнітивні здібності на рівні дворічнох дитини). Відповідно особисто прибути до Пенсійного фонду для проходження індентифікації вона не може. Через вказані вище причини ані електронного ключа, ані Дії вона не має. До того ж Ощадбанк, через який вона наразі отримує пенсію, не видає КЕП фізичним особам, а тільки юридичним. В мене є нотаріально завірена довіреність представляти її інтереси, в тому числі і в Пенсійному фонді. Але ж пройти замість неї ідентифікацію я не можу. Що в сухому залишку? Подав заяку на проведення ідентифікації по відео. Але термін розгляду заявки від 30 днів, тобто до 31 грудня не встигаємо. До тогож у мами кнопковий телефон, тож треба проходити з мого смартфона, але… якщо в цей час буде відключення електрики, то мобільний інтернет в нашому районі ледь жевріє і навряд чи потягне відеозвязок. Доведеться погоджувати новий сеанс на інший час без жодних гарантій, що ситуація не повториться…

Наталія Олександрівна

Як це можна назвати? Непрофесіоналізм? Знущання над ВПО похилого віку? Як???? Змусили стареньких вкотре доводити, що саме? Особисто мені довелося їхати за 250 км до батьків, щоб відвезти їх з села, де вони мешкають, у найближчий пенсійний, заповнювати нікому не потрібні заяви. Про те, що потрібна відмітка про неотримання пенсії від рфії, я особисто наполягла і вписали це в заяву, тому що працівниця фонду не могла зрозуміти, як взагалі можливо таке отримання у центральній частині України?

Це чергове знущання над пенсіонерами!!!

Оксана Федак

Я проходила ідентификацію в ПФУ Києва. Вони и місце реєстрації, і місце проживання залишили без змін – Луганська область. Задала питання, чому не вказують фактичне місце проживання у Києві. Відповіли, що так потрібно.

Олег Сироткин

Я приїхав до доньки на свята, та 29.12 поїхав до ПФУ м. Обухів. Зайшов спитати, по УБД можна без черги. Сказала ні, у загальній стій. Дочекався,паспорт та код є, а справка ВПО у Дніпрі. Все, йди геть. Я працюю, налоги плачу, гроші за ВПО не отримую. В ДІЄ ВПО є, ні, відмова, вези папір. Відношення вкрай негативне до мене.

Olha Kopylova

Після цієї ідентифікації я відчуваю себе людиною третього сорту. Принизливо!!! Замість підтримки від держави ми ВПО з ТОТ весь час повинні щось комусь доводити.

Залишу ці коментарі, як то кажуть, без коментарів… Хоча один коментар все ж додам. Все те, що змушували робити літніх людей та їх близьких, згідно існуючих законних норм не треба було робити взагалі. Але, на жаль, ніхто навіть не намагався зупинити цей безлад і знущання над людьми.

