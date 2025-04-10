Bosch закриває два заводи в Німеччині: скоротять понад 500 працівників

Німецький концерн Bosch оголосив про закриття двох своїх заводів у Німеччині (ФРН) через стрімке погіршення економічної ситуації. Як повідомляє видання Bild у четвер, 10 квітня, йдеться про заводи в Зебнице (Саксонія) та Лайнфельдені-Ехтердингені (Баден-Вюртемберг), які спеціалізуються на виробництві електроінструментів для будівельного ринку. Зокрема, ударних дрилів, кутові шліфувальних машин (в народі — «болгарки») та садової техніки

Причинами скорочення стали криза в будівельному секторі та загальне зниження споживчого попиту на тлі постійно зростаючої економічної нестабільності. У результаті понад 500 працівників втратять роботу.

Продукцію надалі виготовлятимуть на інших виробничих майданчиках, зокрема в місті Мішкольц (Угорщина).

📢 «Це рішення дається нам важко. Діючі програми зі скорочення витрат та підвищення ефективності вже не дають бажаного результату», — заявив Томас Донато, керівник підрозділу Bosch Power Tools.

У компанії також зазначили, що паралельно реалізуються й інші програми зі скорочення персоналу, які потенційно можуть зачепити тисячі працівників.

Профспілки виступили проти закриття заводів та вже анонсували акції протесту. Представники трудових колективів заявляють про готовність захищати робочі місця всіма законними методами.

Ситуація з Bosch вписується в ширший економічний контекст тенденції в європейській економіці — багато європейських компаній скорочують виробництво через спад попиту.

☝️ Нагадаємо, раніше американський автовиробник Ford повідомив про намір скоротити до 4 тисяч робочих місць у Європі до 2027 року через фінансові збитки.

📌 Також повідомлялось, що Китай та ЄС провели переговори та обмінялись думками щодо зміцнення економічної співпраці на тлі нових тарифів, введених Сполученими Штатами.