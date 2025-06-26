Білий дім хоче обмежити Конгрес у секретній інформації

Білий дім обмежить розвіддані, які передаються Конгресу, у відповідь на витік інформації про попередню оцінку наслідків американських авіаударів по Ірану. Про це 25 червня повідомив портал Axios, посилаючись на чотири поінформовані джерела.

☝️ За словами джерел видання, мова йде про розвідувальні звіти, що стосуються ядерної програми Ірану, які були передані через систему CAPNET – платформу внутрішнього урядового обміну з Конгресом. Дані стали надбанням журналістів буквально наступного дня після публікації у CAPNET, спричинивши гостру політичну реакцію.

Попередню оцінку, яку підготувало одне з 18 розвідувальних агентств США, класифікували як таку, що має «низький рівень достовірності», але вона суперечила публічним заявам президента Дональда Трампа, згідно з якими іранську ядерну програму було «повністю знищено». Звіт базувався на супутникових знімках і вказував, що удари США мали обмежений ефект.

🔎 У Білому домі підтвердили, що ФБР розпочало розслідування. Речниця Керолайн Левітт заявила, що винні мають понести кримінальну відповідальність.

📢 «Це має стати уроком. Ми не допустимо, щоб такі витоки повторилися», – наголосила вона.

Тим часом у самій адміністрації вже почали переглядати політику внутрішнього контролю над доступом до секретної інформації, щоб мінімізувати ризики у майбутньому.

❗ Однак, ідея Білого дому обмежити розвіддані, які надходять до Конгресу, викликала гостру реакцію з боку демократів. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер розкритикував ці дії, припустивши, що адміністрація намагається щось приховати:

📢 «Це викликає недовіру. Ми не можемо допустити, щоб політична вигода стояла вище прозорості», – заявив він.

Раніше CNN, з посиланням на джерела у розвідці, повідомляв, що удари США по трьох ядерних об’єктах Ірану не знищили ключові компоненти програми. Після цього міністр оборони Піт Хеґсет ініціював власне розслідування витоку.