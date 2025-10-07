Вівторок, 7 Жовтня, 2025
Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину на росію

Денис Молотов
Експорт бензину з Білорусі на росію залізницею у вересні збільшився в чотири рази порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомляє агентство Reuters, зазначаючи, що основною причиною зростання поставок став дефіцит палива на російському ринку через удари українських дронів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

За інформацією агентства, кілька російських регіонів упродовж останніх тижнів запровадили нормування продажу палива та тимчасово заморозили ціни на бензин. Це стало наслідком дефіциту популярних марок пального після масштабних атак безпілотників. Водночас москва обмежила експорт бензину та дизельного пального, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок.

Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину на росіюЯк уточнює Reuters, у вересні постачання бензину залізницею з білоруських нафтопереробних заводів на росію зросло до 40 тисяч метричних тонн. Це еквівалентно 14 500 барелям на добу. Обсяг постачання дизельного пального у той самий період становив 33 тисячі тонн.

Водночас транзит білоруського бензину через територію рф для подальшого експорту через російські порти підвищився приблизно на 1% — до 140 тисяч тонн.

Білорусь активно користується російськими портами для перевалки своїх нафтопродуктів із березня 2021 року, згідно з угодою про співпрацю, підписаною між москвою та Мінськом.

Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину на росіюЗгідно з розрахунками та джерелами агентства, у січні-вересні 2024 року такі перевантаження скоротилися майже на 40% у річному вимірі — до 1,17 млн тонн. Це пов’язано зі зниженням обсягів переробки нафти на білоруських підприємствах.

Два головні нафтопереробні заводи країни — Нафтанський і Мозирський — мають річну потужність близько 12 мільйонів тонн кожен (приблизно 240 000 барелів на добу). Однак фактично вони зазвичай виробляють близько 9 мільйонів тонн на рік, що відповідає 180 000 барелям на добу.

☝️ Нагадаємо, що раніше на росії зафіксували один із найбільших за останнє десятиліття стрибків цін на бензин. Зазначено, як прямі наслідки дефіциту палива та обмеження експорту.

👉 Також раніше, 5 жовтня, сталася атака дронів на НПЗ у місті Кстово Нижегородської області на росії.

