Атака на Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку, багато поранених

Окупаційні російські війська завдали удару по місту Дніпро, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку, виникли пожежі та є постраждалі. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа у вівторок, 24 березня.
📢 «Пошкоджений 14-поверховий будинок. Через російський удар у багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі», – зазначив він.
На місці події працюють усі екстрені служби. За попередніми даними було відомо про трьох людей, що дістали поранення.
📢 «Троє людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро. Медики надають їм необхідну допомогу», – додав Олександр Ганжа.
Згодом кількість постраждалих зросла.
☝️ Двоє людей були госпіталізовані у важкому стані — 67-річна жінка та 74-річний чоловік. У них зафіксовано осколкові поранення, рвані рани та черепно-мозкові травми.
📢 «Уже семеро поранених через ворожу атаку на Дніпро. Четверо з них госпіталізовані. Двоє “важкі”, ще двоє – у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих на амбулаторному лікуванні», – повідомили в ОВА.
Пізніше стало відомо про подальше зростання кількості постраждалих.
⚠️ Наразі відомо про дев’ятьох поранених. Серед них — півторарічний хлопчик, якого госпіталізували. Стан дитини медики оцінюють як середньої тяжкості.
📊 Унаслідок атаки у Дніпро пошкоджено 8 багатоквартирних будинків і 2 дитячі садки. Місцеві жителі вранці чули вибухи на тлі загрози застосування ударних безпілотників.
- Нагадаємо, у ніч на 24 березня росія здійснила масовану атаку по Україні із застосуванням десятків ракет і майже 400 дронів. Більшість повітряних цілей було знищено силами Повітряних сил ЗСУ, однак зафіксовано і влучання.