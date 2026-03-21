ЗСУ відбили масштабний наступ рф на Лиманському напрямку

Окупаційні російські війська здійснили найбільшу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку з початку бойових дій на цій ділянці фронту, однак атака була зірвана. Про це повідомив Третій армійський корпус у суботу, 21 березня.

За даними військових, підрозділи Збройні сили російської федерації готували наступ протягом півтора місяця. У ньому брали участь сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій рф, які одночасно атакували позиції українських військ на семи напрямках.

📢 «У наступі було задіяно понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та понад 100 одиниць мототехніки – багі й квадроцикли. Проте ворог почав зазнавати втрат ще на підступах до лінії бойового зіткнення. Упродовж чотирьох годин підрозділи Трійки повністю зупинили наступ: те, що мало стати стрімким проривом, обернулося для росіян масштабним провалом», – йдеться у повідомленні.

☝️ За інформацією корпусу, втрати противника в техніці склали 84 одиниці мототехніки, 11 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також три танки.

Крім того, було уражено важку вогнеметну систему ТОС «Сонцепьок», п’ять артилерійських гармат і знищено понад 160 ворожих безпілотників.

Загальні втрати особового складу російських військ за добу сягнули 405 осіб: 288 — безповоротні, решта — санітарні.

📢 «Армії рф не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій. Знищення залишків живої сили, якій вдалося вижити у кілзоні Трійки, триває», – зазначили військові.

Нагадаємо, останніми днями збройні сили російської федерації активізували бойові дії — фіксується понад 200 бойових зіткнень на добу. Водночас такі дії призводять до значних втрат. За останні три дні, за наявними оцінками, близько 5000 російських військових було ліквідовано або поранено.

☝️ Рекордним за втратами днем від початку року стало 17 березня — тоді російські сили втратили 1710 військових убитими та пораненими.