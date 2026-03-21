ЗСУ відбили масштабний наступ рф на Лиманському напрямку

Денис Молотов
ЗСУ відбили масштабний наступ рф на Лиманському напрямку
Фото: Третій армійський корпус / 3-тя окрема штурмова бригада / бійці 1-го мехбату бригади.

Окупаційні російські війська здійснили найбільшу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку з початку бойових дій на цій ділянці фронту, однак атака була зірвана. Про це повідомив Третій армійський корпус у суботу, 21 березня.

За даними військових, підрозділи Збройні сили російської федерації готували наступ протягом півтора місяця. У ньому брали участь сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій рф, які одночасно атакували позиції українських військ на семи напрямках.

📢 «У наступі було задіяно понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та понад 100 одиниць мототехніки – багі й квадроцикли. Проте ворог почав зазнавати втрат ще на підступах до лінії бойового зіткнення. Упродовж чотирьох годин підрозділи Трійки повністю зупинили наступ: те, що мало стати стрімким проривом, обернулося для росіян масштабним провалом», – йдеться у повідомленні.

☝️ За інформацією корпусу, втрати противника в техніці склали 84 одиниці мототехніки, 11 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також три танки.

Крім того, було уражено важку вогнеметну систему ТОС «Сонцепьок», п’ять артилерійських гармат і знищено понад 160 ворожих безпілотників.

Загальні втрати особового складу російських військ за добу сягнули 405 осіб: 288 — безповоротні, решта — санітарні.

📢 «Армії рф не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій. Знищення залишків живої сили, якій вдалося вижити у кілзоні Трійки, триває», – зазначили військові.

Нагадаємо, останніми днями збройні сили російської федерації активізували бойові дії — фіксується понад 200 бойових зіткнень на добу. Водночас такі дії призводять до значних втрат. За останні три дні, за наявними оцінками, близько 5000 російських військових було ліквідовано або поранено.

☝️ Рекордним за втратами днем від початку року стало 17 березня — тоді російські сили втратили 1710 військових убитими та пораненими.

  • Також стало відомо, що Впродовж доби на 21 березня на фронті відбулось 61 бойове зіткнення. 20 березня противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Гегсет заявив про виснаження запасів США через підтримку України

ПОЛІТИКА

ЄС не готовий відновлювати відносини з росією — Каллас

ВАЖЛИВО

Пішов із життя почесний патріарх Філарет

ВАЖЛИВО

Держборг США оновив рекорд: темпи зростання прискорюються

ПОДІЇ

На окупованих територіях України почали блокувати Telegram

СУСПІЛЬСТВО

Відеофейк: В українському мультфільмі –  «пропаганда» служби в ЗСУ

СТОПФЕЙК

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

ЕКОНОМІКА

Уряд схвалив виплату 1500 грн для майже 13 млн українців

ВАЖЛИВО

Довіреності, заповіти та розпорядження військових тепер можна оформити без нотаріуса

ПОДІЇ

Засуджено жінку, яка задушила свого 5-річного сина

КРИМІНАЛ

Норвегія виділить Україні 200 млн доларів бюджетної підтримки

ВАЖЛИВО

ЄС ввів санкції проти дев’ятьох відповідальних за Бучанську різанину – у списку російський генерал

ПОДІЇ

Україна виконала 84% угоди про асоціацію з ЄС

ВАЖЛИВО

Глава МЗС Ірану заперечив прохання про переговори з США

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксували 67 бойових дій, ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках – Генштаб

ВІЙНА
