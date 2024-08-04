Влада планує примусову евакуацію сотень дітей з Донеччини

744 дитини з їхніми сім’ями планують примусово евакуювати з чотирьох громад Донецької області за допомогою броньованих автомобілів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі в неділю, 4 серпня.

«Загалом із чотирьох громад мають евакуювати в безпечніші регіони України 744 дитини з їхніми сім’ями», – зазначив він.

На засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей разом з їхніми батьками або іншими законними представниками з Новогродівки та сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також з сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селищ Новоекономічне та Полтавки.

Крім того, за клопотанням керівника Курахівської військової адміністрації, було прийнято рішення про примусову евакуацію дитини із села Острівське.

Філашкін доручив залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі через активне використання FPV дронів ворогом на території цих громад.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська росії захопили населений пункт Веселе у Покровському районі Донецької області.

👉 Нагадаємо, за даними DeepState, ворог окупував Тимофіївку у Донецькій області. Відстань від села до стратегічно важливого для України міста Покровськ становить близько 31 км.

📌 Також раніше було повідомлено, що в тимчасово окупованому Луганську в неділю, 4 серпня, пролунало щонайменше 12 вибухів, внаслідок яких спалахнув машинобудівний завод