Важлива російська ціль: бійці СБУ знищили ТОС-1А Сонцепьок

Бійці Служби безпеки, що обороняють Україну у Запорізькому регіоні, знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок». Її росіяни вважають гордістю своєї армії. Цю інформацію поширила пресслужба силовиків у суботу, 3 серпня.

📢 «Успішну роботу зі знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А “Сонцепьок”, яка є “гордістю” російського ВПК та рідкісною ціллю на фронті, наші воїни провели на Запорізькому напрямку. Під час розвідки вони зафіксували позицію системи, яка була оснащена повним боєкомплектом та готова до завдання удару. Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою», – повідомили бійці.

Система ТОС-1А «Сонцепьок» призначена для знищення легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд за допомогою об’ємного вибуху. Загарбники її використовують також для ліквідації живої сили на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

Ефективна дія установки ТОС-1А досягається створенням поля високої температури та надлишкового тиску внаслідок масованого застосування некерованих реактивних снарядів.

👉Нагадаємо, що у ніч на 3 серпня, Сили оборони України під час російської атаки дронами та ракетами знищили 24 ударних безпілотних літальних апарати типу «Shahed-131/136» в межах 9 областей.

📌 Також раніше було повідомлено, що присутність російських окупантів в Харківській області буде питанням часу, заявив у п’ятницю, 2 серпня, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час телемарафону.