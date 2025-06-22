Неділя, 22 Червня, 2025
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В Ірані вбито охоронця екс-лідера Хезболли та його сина

Денис Молотов
Денис Молотов
В Ірані вбито охоронця екс-лідера Хезболли та його сина

У результаті чергового удару по Ірану, як повідомляє ізраїльське видання Ynet, загинули двоє осіб, пов’язаних із ліванським угрупованням Хезболла. Один із загиблих — охоронець колишнього генерального секретаря організації Хасана Насралли.

Згідно з інформацією Sabereen News, йдеться про Хусейна Халіля, який був відомий під позивним Абу Алі Джавад. Разом із ним загинув його син. Обидва перебували в зоні обстрілу на момент авіаудару, здійсненого Військово-повітряними силами (ВПС) Ізраїлю.

📢 «Охоронець ліквідованого генерального секретаря Хезболли Хасана Насралли був убитий в результаті одного з ударів в Ірані разом зі своїм сином», — йдеться у повідомленні Sabereen News.

☝️ Атака стала частиною ширшої військової кампанії, яку Ізраїль розпочав 13 червня. Тоді ізраїльські ВПС завдали серії ударів по стратегічних об’єктах на території Ірану, включаючи ядерну інфраструктуру, військові бази та розміщення особового складу армії.

Ізраїльська влада пояснила військову операцію тим, що Тегеран небезпечно наближається до створення ядерної зброї. Зі свого боку, Іран відкинув усі звинувачення у розробці атомної бомби.

У відповідь на удар по Ірану, Тегеран завдав масованого ракетного удару, випустивши сотні балістичних ракет по території Ізраїлю. Станом на 22 червня, країни продовжують обмінюватися ударами.

☝️ Також раніше в ніч проти п’ятниці, 20 червня, Ізраїль атакував Тегеран, завдавши серії ударів по ключових військових і стратегічних об’єктах іранської столиці. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що ціллю атаки стали підприємства, пов’язані з виробництвом ракет, а також штаб-квартира SPND

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