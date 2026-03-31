Уламки БпЛА пошкодили багатоповерхівку на Полтавщині, є жертва

У Полтавській області ввечері 30 березня зафіксовано падіння уламків російського безпілотника на житлову багатоповерхівку. Унаслідок інциденту постраждала одна людина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

📢 «У Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Попередньо, одна людина отримала травми. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, уламки впали в межах Полтавського району, пошкодивши житлову інфраструктуру. Перед цим керівник ОВА повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони.

📢 «За уточненою інформацією, на жаль одна людина загинула. Травмовано троє людей. Двох – госпіталізували, зокрема – одинадцятирічного хлопчика», – йдеться в повідомленні ОВА.

⚠️ Інформація станом на 7:30

Одна людина загинула, кількість постраждалих збільшилася до чотирьох людей. Серед травмованих – дівчинка 2018 року народження. Медики надали їй допомогу на місці.

Зруйновано перекриття 9 поверху багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон та припарковані авто. На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки.

Також зафіксовано падіння ворожих БпЛА ще на двох локаціях. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Крім того, пошкоджено будівлі іншого приватного підприємства. У цих випадках – обійшлося без постраждалих.

Також про наслідки ворожих атак на Полтавщину повідомили рятувальники ДСНС України:

📢 «У ніч на 31 березня ворог атакував Полтаву. Внаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок — зруйновано перекриття на верхньому поверсі. Рятувальники евакуювали людей та передали постраждалих медикам. Травмовано 4 особи, серед них двоє дітей. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в офіційному повідомленні.

Також зафіксовано влучання в об’єкт виробничої інфраструктури та на відкритій території — пожежі оперативно ліквідовано. До робіт залучалися 63 рятувальники та 14 одиниць техніки ДСНС.

📌 Нагадаємо