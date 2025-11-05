Середа, 5 Листопада, 2025
У Сумах через знеструмлення обмежили подачу води

Денис Молотов
Через знеструмлення одного з об’єктів КП «Міськводоканал» у Сумах тимчасово обмежено подачу води. Частина міста отримує воду з пониженим тиском та за спеціальним графіком, повідомили в міській раді 5 листопада.

📢 «У зв’язку зі знеструмленням одного з об’єктів підприємства КП “Міськводоканал” переведено на аварійно-резервне живлення», – зазначили у відомстві.

💧 Графік подачі води

Вода подаватиметься з пониженим тиском і за графіком — з 05:00 до 10:00 — для мешканців таких районів і вулиць:

  • району Хіммістечка;
  • Басів;
  • вулиць Сергія Табали, Харківської;
  • проспекту Свободи;
  • вулиць Холодноярської бригади, Української Народної Республіки, Шістдесятників;
  • провулку Сапухівського та прилеглих вулиць.

Подачу води у звичайному режимі обіцяють відновити після стабілізації енергопостачання.

Транспортна ситуація

У КП «Електроавтотранс» повідомили, що через перебої з електропостачанням наразі курсують лише тролейбуси з автономним ходом.

📢 «Автобуси працюють у звичному режимі та за розкладом», – додали в міськраді.

☝️ Нагадаємо, 1 листопада Сумщина зазнала чергових ворожих атак на енергооб’єкти, через що в частині Сумського району та обласного центру зникло світло.

👉 Також було повідомлено, що у ніч на середу російські війська знову здійснили атаки на енергетичні об’єкти у трьох областях України.

