У Кувейті дрони влучили в паливні резервуари аеропорту

Денис Молотов
У Кувейті дрони влучили в паливні резервуари аеропорту
Фото: Пожежа в міжнародному аеропорту Кувейту / Armenpress / 25.03.2026

У міжнародному аеропорту Кувейту в ніч проти 25 березня зафіксовано влучання безпілотників у резервуар із пальним, що призвело до займання на території об’єкта. Про це повідомило Управління цивільної авіації Кувейту на офіційній сторінці в соцмережі X (колишній Twitter).

За словами речника Генерального директорату цивільної авіації Абдулла Аль-Раджхі, атака спричинила матеріальні збитки, однак інформація про загиблих або постраждалих наразі відсутня. Пожежно-рятувальні підрозділи оперативно прибули на місце події та розпочали ліквідацію займання.

📢 «Генеральне управління цивільної авіації (DGCA) оголосило в середу, що безпілотник влучив у паливний бак, що спричинило пожежу на місці події. Речник DGCA Абдулла Аль-Раджхі підтвердив, що, згідно з попередніми повідомленнями, постраждалих немає. Він пояснив, що відповідні органи негайно запровадили затверджені процедури дій у надзвичайних ситуаціях і працюють над локалізацією пожежі. На місці події присутні всі відповідні відомства», – йдеться в офіційному повідомленні.

У мережі поширюються відеозаписи моменту атаки.

Аеропорт уже не вперше стає ціллю безпілотників, які пов’язують з Іраном. На тлі загострення між США, Ізраїлем та Іраном, – об’єкт неодноразово зазнавав ударів.

Попередні атаки супроводжувалися пораненнями серед персоналу аеропорту та значними пошкодженнями інфраструктури пасажирського термінала. Раніше повідомлялося про удари безпілотників 28 лютого, а також 12 і 14 березня, які мали серйозні наслідки для роботи летовища.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив про так званий «жест доброї волі» з боку Ірану

